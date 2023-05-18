Не в холодильнике: как хранить сливочное масло – большинство из нас делает это неправильно

Это происходит из-за того, что масло хранится в холодильнике. Но на самом деле ему там не место.

Почему лучше не хранить масло в холодильнике

Сливочное масло – универсальный кулинарный продукт. Поскольку его производят из молока, у многих потребителей он оказывается в холодильнике. Чтобы сливочное масло оставалось как можно более мягким, лучше не класть его в холодильник.

Это сработает, если вы используете пачку масла в течение двух недель, а комнатная температура не достигает отметки выше 21 °С. В таком случае его можно без колебаний хранить на кухне, например в посуде для масла, подальше от солнечных лучей.

Содержание масла в холодильнике, конечно, значительно продлит срок хранения сливочного масла — от нескольких недель до нескольких месяцев. Еще одним из вариантов является замораживание масла небольшими порциями.

Как сохранить масло свежим дольше

По мнению экспертов из центра защиты прав потребителей, необходимо всегда использовать чистые столовые приборы, когда берете немного масла от большого куска. Если срок годности превышен или температура в помещении изменилась, масло не обязательно нужно выбросить в помойку. Внимательно его рассмотрите и попробуйте определить, не изменился ли его цвет и вкус.

Потому сливочное масло лучше не хранить в холодильнике постоянно.