Чеснок вырастет размером с кулак: что посадить рядом, чтобы улучшить урожай

Клубника — отличный сосед для выращивания более крупного и вкусного чеснока. Со своей стороны, клубника получит благословенную защиту от грибков, улиток и других почвенных вредителей, которые не переносят чеснок.

Морковь — посев этого овоща рядом с чесноком также защитит их от мух и тли.

Салат также является бесценным соседом чеснока для стимуляции его роста. Наоборот, он выиграет от этого соседства, так как ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители.

Шпинат — затеняет почву и подавляет рост сорняков, за что взамен получает защиту от паразитов и болезней.

Хрен — овощи хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга.