Чеснок вырастет размером с кулак: что посадить рядом, чтобы улучшить урожай
Наиболее выгодные комбинации для чеснока — расти возле этих растений
Также, чтобы увеличить свой урожай чеснока, вы должны знать о хорошем для него соседстве. Рассказываем, где и рядом с какими растениями чеснок можно и нужно высаживать.
Какие растения полезно сажать рядом с чесноком
Клубника — отличный сосед для выращивания более крупного и вкусного чеснока. Со своей стороны, клубника получит благословенную защиту от грибков, улиток и других почвенных вредителей, которые не переносят чеснок.
Морковь — посев этого овоща рядом с чесноком также защитит их от мух и тли.
Салат также является бесценным соседом чеснока для стимуляции его роста. Наоборот, он выиграет от этого соседства, так как ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители.
Шпинат — затеняет почву и подавляет рост сорняков, за что взамен получает защиту от паразитов и болезней.
Хрен — овощи хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга.
Свекла разрыхлит почву и улучшит ее структуру для чеснока.