Наш сад
21.05.2023, 08:17

Чеснок вырастет размером с кулак: что посадить рядом, чтобы улучшить урожай

 
ФОТО: Razumhelen | Shutterstock

Решили вырастить чеснок на своем огороде? Это очень хорошая идея, ведь этот овощ очень полезен, а также обладает „искусством“ придания особого вкуса и аромата блюдам. И, как и другие растения на огороде, чеснок нуждается в особом уходе, пишет Telegraf со ссылкой на santeplus.

Наиболее выгодные комбинации для чеснока — расти возле этих растений

Также, чтобы увеличить свой урожай чеснока, вы должны знать о хорошем для него соседстве. Рассказываем, где и рядом с какими растениями чеснок можно и нужно высаживать.

Какие растения полезно сажать рядом с чесноком

  • Клубника — отличный сосед для выращивания более крупного и вкусного чеснока. Со своей стороны, клубника получит благословенную защиту от грибков, улиток и других почвенных вредителей, которые не переносят чеснок.

  • Морковь — посев этого овоща рядом с чесноком также защитит их от мух и тли.

  • Салат также является бесценным соседом чеснока для стимуляции его роста. Наоборот, он выиграет от этого соседства, так как ему больше не будут угрожать улитки, тля и другие вредители.

  • Шпинат — затеняет почву и подавляет рост сорняков, за что взамен получает защиту от паразитов и болезней.

  • Хрен — овощи хорошо сочетаются друг с другом и повышают питательную ценность друг друга.

  • Свекла разрыхлит почву и улучшит ее структуру для чеснока.

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