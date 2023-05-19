ГАЛЕРЕЯ | Новейшие тренды интерьера в формах, цветах и материалах: привнесите их в свой дом

„Настроения 70-х всё больше укореняются в интерьерах, и стиль mid-century вместе со стилем japandiне оставляют пространства для других. Также имеет место экологичность в дизайне интерьера. В производстве мебели широко применяются материалы вторичного использования и экологичные материалы, такие как переработанный пластик и стекло, бамбук и переработанная древесина,которые тоже имеют упрощённые формы, чтобы минимизировать отходы производства“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.

Круглые и мягкие формы

В этом году в мебели по-прежнему будут преобладать круглые и мягкие формы. Однако будет меньше симметрии и чётких кругов во всех элементах: от аксессуаров до диванов, журнальных столиков и комодов. Нередко встречаются также и коврики округлых форм, но чаще всего не в форме идеального геометрического круга.

Преобладают диваны овально-изогнутой формы с низкими спинками. Однако если в прошлом году мы видели их на тонких ножках, то сейчас всё больше используются диваны с незаметными ножками.

Стекло всех форм и расцветок

„Букле стало популярным ещё в прошлом году, сейчас её популярность растёт ещё быстрее. Он абсолютно доминирует в мягкой мебели: диванах, изголовьях кроватей, обеденных стульях.Несмотря на то, что разнообразие цветов и фактуры этой ткани велико, чаще всего она бывает кремово-белого цвета, с мелкой плотной фактурой. Кроме того, в мебельные решения снова возвращается кожа, в то время как вельвета уже всё меньше и меньше“, – говорит Кастро.

Из твёрдых материалов, помимо натуральных, таких как ротанг, тёмное дерево камень (мрамор и известняк), которые уже были широко распространены в прошлом году, теперь будет использоваться больше стекла. Стекло всех цветов и фактур будет использоваться как в мебели, такой как журнальные столики, шкафы и перегородки для разделения пространств, так и в аксессуарах.