ГАЛЕРЕЯ | Новейшие тренды интерьера в формах, цветах и материалах: привнесите их в свой дом
Если в двух словах описать сегодняшнее настроение в дизайне интерьера, то оно будет волнующим, радостным и располагающим к общению. Новейшие тенденции мебельного дизайна показывают, что интерьеры постепенно отходят в сторону от минимализма, уступая место максимализму. Среди бежевых тонов мы можем увидеть больше цветов из палитры, среди материалов – букле, кожу, камень и стекло всех цветов и форм. Дизайнер интерьера IKEA делится новейшими трендами и практическими примерами того, как легко и по доступной цене внедрить их в домах.
„Настроения 70-х всё больше укореняются в интерьерах, и стиль mid-century вместе со стилем japandiне оставляют пространства для других. Также имеет место экологичность в дизайне интерьера. В производстве мебели широко применяются материалы вторичного использования и экологичные материалы, такие как переработанный пластик и стекло, бамбук и переработанная древесина,которые тоже имеют упрощённые формы, чтобы минимизировать отходы производства“, – говорит руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Педро Кастро.
Круглые и мягкие формы
В этом году в мебели по-прежнему будут преобладать круглые и мягкие формы. Однако будет меньше симметрии и чётких кругов во всех элементах: от аксессуаров до диванов, журнальных столиков и комодов. Нередко встречаются также и коврики округлых форм, но чаще всего не в форме идеального геометрического круга.
Преобладают диваны овально-изогнутой формы с низкими спинками. Однако если в прошлом году мы видели их на тонких ножках, то сейчас всё больше используются диваны с незаметными ножками.
Стекло всех форм и расцветок
„Букле стало популярным ещё в прошлом году, сейчас её популярность растёт ещё быстрее. Он абсолютно доминирует в мягкой мебели: диванах, изголовьях кроватей, обеденных стульях.Несмотря на то, что разнообразие цветов и фактуры этой ткани велико, чаще всего она бывает кремово-белого цвета, с мелкой плотной фактурой. Кроме того, в мебельные решения снова возвращается кожа, в то время как вельвета уже всё меньше и меньше“, – говорит Кастро.
Из твёрдых материалов, помимо натуральных, таких как ротанг, тёмное дерево камень (мрамор и известняк), которые уже были широко распространены в прошлом году, теперь будет использоваться больше стекла. Стекло всех цветов и фактур будет использоваться как в мебели, такой как журнальные столики, шкафы и перегородки для разделения пространств, так и в аксессуарах.
„Наконец, все эти материалы „играют“ при смешивании их между собой и создании контрастов: два кофейных столика сочетаются друг с другом, когда один из камня, а другой из стекла; выглядящие пышными кресла ставятся рядом с гладким диваном и т. д.“, – говорит Кастро.
Терракотовый и оливково-зелёный – самые популярные цвета
Помимо бежевых тонов и кремово-белого, которые по-прежнему являются основой многих интерьеров и особенно преобладают в мягких креслах, двумя наиболее часто встречающимися акцентными цветами будут терракотовый и оливково-зелёный. Они используются в мебели, краске для стен, аксессуарах. Даже в мраморе можно увидеть эти цветовые акценты.
„Несмотря на то, что жёлтый и красный поднимают головы, цвета в целом становятся более приглушенными и утончёнными, более глубокими. Выразительность достигается за счёт игры на их контрастах, например, если диван бежевого тона, то кресло может стать акцентом яркого цвета“, –говорит дизайнер интерьера IKEA.
Аксессуары ручной работы
В качестве украшений мы увидим ещё больше панелей, круглых зеркал на стенах, ковриков округлой формы, цветного стекла и сочетаний классических и современных аксессуаров.
„Что касается текстиля и аксессуаров, то они в основном нестандартных форм и своим внешним видом напоминают изделия ручной работы. Всё меньше и меньше можно увидеть однотонных ковровых покрытий, зато больше разноцветных, с геометрическими формами или даже с разной фактурой и плетением“, – говорит Кастро.
Он добавляет, что подушки используются в качестве акцента в интерьере. Преимущественно они однотонного цвета в ярких акцентных тонах терракотового, красного, жёлтого, зелёного.
„В освещении в основном заметны два типа новейших трендов: несколько плафонов на одном тонком основании или линейное светодиодное освещение как элемент декора. Часто в интерьере будут использоваться настольные лампы, форма которых напоминает гриб“, – говорит дизайнер интерьера IKEA.
Открытые пространства
Грань между уличной и домашней мебелью становится всё тоньше. Открытые пространства выглядят почти так же, как жилые комнаты.
„Вы можете увидеть выраженное стремление к расслабленному и социализированному образу жизни и плавному переходу из гостиной на террасу с акцентом на низкопрофильную мебель, чтобы создать уютную и спокойную атмосферу. Много светлого кремово-белого текстиля, такого же, как и на диванах. Также интенсивно используются натуральные материалы и зелёные растения, что помогает создать дома природный оазис. Акация, бамбук, деревянные материалы очень популярны в меблировке, а также сочетания металлического каркаса и плетёной мебели для сидения“, – говорит Кастро.