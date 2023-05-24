Как очистить сковороду от нагара с помощью чайных пакетиков: так делают англичане

Заливаем сковороду горячей водой и кладем в нее чайный пакетик. Можно использовать как новый, так уже и ранее заваренный пакетик, но в этом случае нужно будет взять побольше, чтобы добиться лучшего результата.

Оставляем чайные пакетики в сковороде примерно на 15-20 минут, не дольше, чтобы не образовался еще и чайный налет.