ГАЛЕРЕЯ | До и после: удобный и практичный предбанник
Большинство предбанников имеют вполне традиционный вид: стены обшиты однотонными деревянными досками, а немалую часть площади пола занимает стол, что ограничивает возможности использования помещения. Но эту часть дома можно использовать не только для банных ритуалов, но и как универсальный уголок отдыха, где можно проводить свободное время или хранить сезонные вещи. Дизайнер интерьеров показывает, как можно перепланировать переднюю часть сауны, сделав ее более функциональной и удобной, выполняющей больше функций.
Во многих домах предбанник используется как небольшая сезонная кладовая, где хранятся вещи, не вмещающиеся в другое место, например, лыжи или пустые банки из-под варенья. Тем не менее, предбанник может иметь гораздо больше применений. Дополнив это помещение удобными решениями для хранения, где помимо банных принадлежностей хранятся и другие предметы домашнего обихода, предбанник можно превратить в приятную зону отдыха, где можно вместе проводить время, играть в настольные игры, а также принимать гостей.
Выбирайте влагостойкую мебель
При обустройстве примыкающих к сауне помещений необходимо учитывать, что уровень влажности в них высокий, и это обязательно следует учитывать при выборе мебели. Например, здесь должна использоваться мебель, предназначенная для ванной комнаты или улицы.
„Я рекомендую выбирать мебель в традиционном стиле, который соответствует как самой комнате, так и обычаям сауны. Самое главное, чтобы мебель была влагостойкой, например, из готового дерева или из оцинкованного алюминия. Цвет стен оливковый или мятно-зеленый, что придает помещению свежий вид. Стены этого цвета прекрасно сочетаются как с белой мебелью, так и с мебелью цвета дерева,“ — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
Одна комната, несколько зон
Чтобы обновить помещение, дизайнер интерьера сначала мысленно разделил ее на несколько зон. Войдя в комнату, вас встречает небольшая прихожая, где можно повесить одежду. Есть обувной шкаф для хранения уличной или домашней обуви, а также скамья, на которой можно разместить сумку или другие предметы, но которую также можно использовать для сидения. Шагнув дальше, вы попадаете в зону отдыха посреди комнаты, где вас ждет стол с четырьмя удобными стульями, оснащенными мягкими подушками для сидения.
„Одним из центральных элементов дизайна интерьера является деревянная стена, разделяющая вход и зону отдыха, которая, во-первых, носит декоративный характер, а во-вторых, обозначает переход из одной зоны в другую. Мы покрасили его в белый цвет и добавили украшения,“- говорит Кастро.
Два больших наружных шкафа были размещены в том же месте вдоль стены. Они подходят для хранения самых разных вещей, так как имеют полки, и более широкую часть, куда можно повесить одежду, а также вместить более крупные предметы. В пространстве между шкафами и стеной дизайнер интерьера нашел место для раскладных стульев, которые можно использовать в качестве дополнительных сидений при приеме большой компании. Между шкафами разместили настенные полки, где семья может выставить как украшения, так и милые вещицы, которые хочется держать на видном месте.
Третья зона была оборудована небольшим кухонным уголком, где также есть раковина. Для этого использовались две тумбы для ванной, которые вместе стали функциональной рабочей поверхностью, на которой можно разместить чайник или приготовить закуски.
Уют всего за несколько евро
Последним штрихом, дизайнер интерьеров добавил украшения. По его словам, текстиль и зелень быстро и легко делают каждую комнату более уютной (если света не хватает, можно использовать искусственные растения). Предметы из дерева и других природных материалов также создают уют.
„Украшения могут иметь и практическое значение. Настенные часы в подходящем стиле, скатерть из натуральной ткани, плетеные корзины для мелочей или даже лейка яркого цвета – все это радует глаз, но у них есть и предназначение,“ – говорит дизайнер IKEA.