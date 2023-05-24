ГАЛЕРЕЯ | До и после: удобный и практичный предбанник

Во многих домах предбанник используется как небольшая сезонная кладовая, где хранятся вещи, не вмещающиеся в другое место, например, лыжи или пустые банки из-под варенья. Тем не менее, предбанник может иметь гораздо больше применений. Дополнив это помещение удобными решениями для хранения, где помимо банных принадлежностей хранятся и другие предметы домашнего обихода, предбанник можно превратить в приятную зону отдыха, где можно вместе проводить время, играть в настольные игры, а также принимать гостей.

Выбирайте влагостойкую мебель

При обустройстве примыкающих к сауне помещений необходимо учитывать, что уровень влажности в них высокий, и это обязательно следует учитывать при выборе мебели. Например, здесь должна использоваться мебель, предназначенная для ванной комнаты или улицы.

„Я рекомендую выбирать мебель в традиционном стиле, который соответствует как самой комнате, так и обычаям сауны. Самое главное, чтобы мебель была влагостойкой, например, из готового дерева или из оцинкованного алюминия. Цвет стен оливковый или мятно-зеленый, что придает помещению свежий вид. Стены этого цвета прекрасно сочетаются как с белой мебелью, так и с мебелью цвета дерева,“ — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

Одна комната, несколько зон

Чтобы обновить помещение, дизайнер интерьера сначала мысленно разделил ее на несколько зон. Войдя в комнату, вас встречает небольшая прихожая, где можно повесить одежду. Есть обувной шкаф для хранения уличной или домашней обуви, а также скамья, на которой можно разместить сумку или другие предметы, но которую также можно использовать для сидения. Шагнув дальше, вы попадаете в зону отдыха посреди комнаты, где вас ждет стол с четырьмя удобными стульями, оснащенными мягкими подушками для сидения.