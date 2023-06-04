Загадочные пионы: 11 фактов о цветах, переживающих настоящий бум

1. 25 сантиметров красоты

Пионы считаются одними из самых больших цветов, обгоняя даже общепризнанных рекордсменов из стана подсолнечников. Диаметр некоторых сортов может достигать 25 сантиметров.

2. Символ двух стран и одной свадьбы

Пион является символом Китая, „государственным цветом“ Индии и традиционно дарится на 12-летие свадьбы (не забудьте прийти с большим букетом!). Настоящий хранитель традиций.

3. Символ удачи и счастья

Впрочем, дарят пионы не только на 12-летие совместной жизни, но и просто на свадьбу. Издревле эти цветы считаются символом удачи и счастливого брака.

4. Поклонники калия

Пионы любят калий во всех его проявлениях, так что не стесняйтесь их им кормить. Стебель будет крепче и болезни обойдут стороной.

5. Доживут до 100 лет

Пионы — известные долгожители, кусты живут десятки лет. Так что посаженные сегодня пионы могут радовать ваших детей, а если повезет, то и внуков.

6. Всякие-разные

Пионы бывают всех цветов, кроме голубого, так что выбрать можно на любой вкус и почти на любой цвет. И даже спорить не надо, какая расцветка красивее — они все прекрасны.

7. Любимцы муравьев

Не только вам нравятся пионы, не отказываются от них и многие насекомые, включая и муравьев. Поэтому если цель стоит их отвадить, пионы можно использовать стратегически и высадить подальше от дома.

8. „Как капуста“

С капустой пионы впервые сравнил путешественник Марко Поло, который стал первым европейцем, увидевшим пионы (точнее — первым, кто про это рассказал). „Розы – большие, как капуста“, — заметил он не слишком почтительно. Зато это правда!

9. Возможно, лекарственные

Раньше люди верили в то, что пионы лечат головную боль и облегчают приступы астмы. Есть смысл попробовать лично — вдруг поможет.

10. Не любят вазы

Пионы стоят в вазе меньше, чем большинство других срезанных цветов (около 5 дней). Вот почему лучше покупать (или срезать) еще не распустившиеся цветы, чтобы они продержались подольше.

11. Иностранцы