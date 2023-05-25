Названа вещь, которую ни в коем случае нельзя ставить в холодильник: на то есть 2 причины

Вот один из примеров — помещение горячего супа на полку холодильника. На первый взгляд, холодильник и служит для сохранения продуктов питания. Однако необходимо уделять внимание температуре пищи.

Почему нельзя ставить посуду с горячей пищей в холодильник

Необходимо избегать этого действия в любом случае. Подождите, пока пища остынет, поскольку высокая температура внутри прибора увеличивает нагрузку на устройство. Холодильник будет работать на пределе, чтобы охладить воздух еще сильнее. Это приведет к увеличению энергопотребления. Однако большие счета за электричество — это не единственное нежелательное последствие.

Если часто помещать горячую посуду в холодильник, рано или поздно возникнет неприятная проблема — поломка устройства, так как оно не сможет бесконечно справляться с чрезмерной нагрузкой. В результате придется потратить дополнительные средства на покупку нового прибора.