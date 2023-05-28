НА ЗАМЕТКУ | 9 советов о том, как сделать газон идеальным
Жителям Эстонии нравится, когда травы в их садах много. При этом, что парадоксально, газонам в садоводстве уделяется меньше всего внимания, времени и энергии. Если цветы мы регулярно удобряем и поливаем, то работать над газоном начинаем только когда он высыхает, покрывается мхом или сорняками. Идеальный газонный ковер – гордость домашнего сада. О том, что следует сделать для достижения такого эффекта, рассказывает Эвели Уйбометс, руководитель магазина K-rauta Tondi.
Выбирайте хорошие семена
Поскольку траву люди высевают на большой площади, в магазине они обычно покупают самые простые и дешевые семена. Если провести аналогию с цветами, то кажется, что людям все равно, что у них будет расти – садовые фиалки, львиный зев или подсолнухи, и они выбирают самый дешевый вариант. Однако именно выбор семян является первым условием для получения идеального газона. Семена должны подходить для нашего климата, быть устойчивыми к температурным колебаниям, хорошо переносить как недостаток, так и избыток осадков. Существует трава, специально выведенная для гольфа и футбольных полей, для газонов в тенистых и солнечных местах, или же для более медленного роста.
Своевременно выполняйте обслуживание газонокосилки
Мало кто знает, что ярко-зеленый цвет газона напрямую зависит от того, насколько остры режущие инструменты и как часто выполняется стрижка газона. Качество скашивания не слишком зависит от выбора типа устройства – робота, обычной газонокосилки или трактора. Однако важно, чтобы устройство обслуживалась, лезвия были острыми, а кошение выполнялось регулярно. Кроме того, технику необходимо чистить, и при необходимости заменять фильтры и масло. Электрические устройства и устройства, работающие от аккумуляторной батареи, требуют меньшего ухода, однако косилок, которым не требуется вообще никакого обслуживания, просто не существует.
Косите траву достаточно часто
В большинстве случаев люди начинают стрижку газона слишком рано весной. Траве нужно дать возможность спокойно взойти. Регулярно косить траву можно начинать только во второй половине мая, а первой траве можно дать вырасти достаточно высоко, чтобы пробудившееся от зимней спячки растение успело набраться сил. Частоту скашивания можно увеличить в летний период, за исключением периодов засухи – в это время траве стоит давать отдохнуть, ведь чем ниже трава, тем быстрее ее может высушить солнце.
Выберите косилку, подходящую для площади покоса
Выбор газонокосилки зависит от размера и характера обрабатываемой площади, а также от ожиданий домовладельца относительно удобства. Помимо основного инструмента для покоса, обычно также необходим триммер, который можно использовать для областей на краях грядок, вокруг деревьев и кустов, а также вдоль краев сада. Садовый трактор потребуется в большом саду или загородном доме, где площадь покоса очень большая. Однако трактором не получится маневрировать в маленьком городском саду, и при его использовании существует риск чрезмерно беспокоить соседей шумом. Поэтому в случае площади менее 2500 квадратных метров трактор будет не самым разумным вариантом. Для небольшого сада или сада с разнообразным ландшафтом лучше подойдет ручная косилка или робот – в густонаселенном районе они могут работать тихо и от аккумулятора. При этом в сельской местности люди также все чаще отдают предпочтение более экологичным решениям. В то же время при покупке робота следует учитывать, что от него нельзя ожидать большего, чем обещано производителем – если устройство предназначено для скашивания газона площадью 2000 квадратных метров, его нельзя использовать для ухода за 4000 квадратными метрами. Также важно убедиться, что робот способен справиться с формами ландшафта.
Выберите косилку с травосборником или мульчером
С точки зрения здоровья газона беспорядочно разбрасывать скошенную траву по саду, как это делают некоторые газонокосилки, неразумно. Скорее стоит предпочесть устройство, которое либо собирает траву и позволяет ее компостировать, либо разрезает ее на мелкие кусочки с помощью мульчера.
Удобряйте газон весной
Жители Эстонии не склонны удобрять газон весной, однако после долгой зимы трава тоже нуждается в подкормке. Весной следует подкормить траву азотными, фосфорными и калийсодержащими удобрениями – первые способствуют росту травы и придают ей ярко-зеленый цвет, вторые и третьи укрепляют корни.
При необходимости поливайте газон ночью
В Эстонии газону не требуется обильный полив, однако во время более продолжительного периода засухи это все-таки стоит делать. Поливать газон лучше реже, но обильно, так как частый и недостаточный полив притягивает корни к поверхностному слою, а это вредно для газона. Лучше всего поливать газон вечером или ночью, когда солнце и жара не будут быстро испарять воду.
Не позволяйте сорнякам и мху захватить ваш газон
Наиболее распространенным врагом газона является одуванчик, для избавления от которого в основном используется корчеватель одуванчиков. С его помощью одуванчики можно извлекать по одному вместе с корнем и класть в компост. Такой метод занимает много времени, однако он эффективен и экологичен. На газоне с большим количеством одуванчиков после их извлечения может остаться много оголенных мест. Если они не зарастут, то стоит заняться благоустройством газона с помощью семян. В случае зарастающей мхом травы, следует нейтрализовать кислотность почвы – проще всего это сделать с помощью извести, но можно и поискать железосодержащее удобрение в магазине.
При необходимости восстановите, прокатайте и аэрируйте газон
Как правило, в случае газонов исправить ошибки сложнее, чем сделать все правильно с самого начала, однако иногда все равно приходится заниматься восстановлением. В поврежденных местах можно использовать специальный состав для восстановления ровного газонного ковра. Если за зиму на земле появились неровности и углубления, весной можно прокатать траву, чтобы выровнять поверхность. Хорошему здоровому газону аэрация не требуется, однако если почва покрыта слишком плотным слоем дерна, вода и питательные вещества не смогут попадать к корням. При аэрации в почве проделываются небольшие дырочки, которые помогают всему необходимому добраться до нужного места и укрепить траву. Аэрировать газон следует только при необходимости и в течение вегетационного периода, потому что чрезмерная аэрация также может повредить газон.