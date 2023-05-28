НА ЗАМЕТКУ | 9 советов о том, как сделать газон идеальным

Выбирайте хорошие семена

Поскольку траву люди высевают на большой площади, в магазине они обычно покупают самые простые и дешевые семена. Если провести аналогию с цветами, то кажется, что людям все равно, что у них будет расти – садовые фиалки, львиный зев или подсолнухи, и они выбирают самый дешевый вариант. Однако именно выбор семян является первым условием для получения идеального газона. Семена должны подходить для нашего климата, быть устойчивыми к температурным колебаниям, хорошо переносить как недостаток, так и избыток осадков. Существует трава, специально выведенная для гольфа и футбольных полей, для газонов в тенистых и солнечных местах, или же для более медленного роста.

Своевременно выполняйте обслуживание газонокосилки

Мало кто знает, что ярко-зеленый цвет газона напрямую зависит от того, насколько остры режущие инструменты и как часто выполняется стрижка газона. Качество скашивания не слишком зависит от выбора типа устройства – робота, обычной газонокосилки или трактора. Однако важно, чтобы устройство обслуживалась, лезвия были острыми, а кошение выполнялось регулярно. Кроме того, технику необходимо чистить, и при необходимости заменять фильтры и масло. Электрические устройства и устройства, работающие от аккумуляторной батареи, требуют меньшего ухода, однако косилок, которым не требуется вообще никакого обслуживания, просто не существует.

Косите траву достаточно часто

В большинстве случаев люди начинают стрижку газона слишком рано весной. Траве нужно дать возможность спокойно взойти. Регулярно косить траву можно начинать только во второй половине мая, а первой траве можно дать вырасти достаточно высоко, чтобы пробудившееся от зимней спячки растение успело набраться сил. Частоту скашивания можно увеличить в летний период, за исключением периодов засухи – в это время траве стоит давать отдохнуть, ведь чем ниже трава, тем быстрее ее может высушить солнце.

Выберите косилку, подходящую для площади покоса