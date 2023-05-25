На станции по приему отходов Пяэскюла состоится мастер-класс по ремонту садовой мебели

По словам вице-мэра Йоозепа Вимма, мастер-класс по приведению в порядок уличной мебели является хорошей возможностью продлить срок службы вещей в начале летнего сезона. „Мы хотим создать в Таллинне различные условия для ремонта и повторного использования. Многие обыденные вещи, такие, например, как какой-либо предмет мебели или свитер, могли бы использоваться значительно дольше, если исправить небольшие или более серьезные недостатки. С точки зрения бережного отношения к окружающей среде самым экономичным является использование вещей как можно дольше. Это также способствует сокращению чрезмерного потребления“, - сказал Вимм.

Мастер-класс пройдет с 11 до 13 часов под руководством реставратора мебели Тыну Вайнкюла. Рекомендуется принести один деревянный предмет мебели, нуждающийся в ремонте и уходе. Все необходимые для ремонта средства и приспособления можно получить на месте. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться здесь . Количество мест ограничено.

Станция по приему отходов Пяэскюла 28 мая закрыта в связи с государственным праздником, поэтому в этот день прием отходов не осуществляется, однако все заинтересованные смогут поучаствовать в экскурсии по станции. Начало экскурсий в 11, 12, 13 и 14 часов, продолжительность – примерно один час. В ходе экскурсии расскажут о возможностях передачи отходов, помещении для предметов, которые направляются на повторное использование, а также о ремонтной мастерской, которая откроется при станции. Начало и конец экскурсии рядом с воротами у входа на станцию. Предварительная регистрация не требуется.

В рамках фестиваля Roheliste Väravate Tänav будет открыта палатка мастера по ремонту, в которой можно проконсультироваться относительно ремонта вещей.

Проведение мастер-класса поддерживает Центр инвестиций в окружающую среду из средств Европейской экономической зоны в рамках проекта, направленного на преобразование станций по приему отходов в центры экономики замкнутого цикла, продвижения повторного использования и создания ремонтных мастерских.