Испортите дисплей: чем нельзя мыть экран телевизора

Не все средства годятся для очистки экрана телевизора

Некоторые средства запрещено использовать при чистке экрана телевизора.

Так, никогда не следует использовать на экранах телевизоров средства для мытья окон, растворы, содержащие спирт, мыло, чистящий порошок и нашатырный спирт. Не стоит распылять жидкости непосредственно на дисплей, так как избыточный спрей может просочиться внутрь устройства и повредить его.

К примеру, если мыть экран телевизора полиролью для мебели или бытовыми чистящими средствами для стекол, то со временем остатки этих продуктов повредят поверхность. Кроме того, всегда избегайте попадания на дисплей чего-либо, содержащего спирт, аммиак или ацетон — именно эти химические вещества часто содержатся в средствах для мытья окон.

Стоит добавить, что лучше всего использовать для очистки салфетки из микрофибры, они мягкие и деликатные. А вот более грубые предметы, например бумажные полотенца, оставят на поверхности видимые царапины.