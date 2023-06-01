Загорится или отравит: что ни в коем случае нельзя ставить в микроволновку
Микроволновка — быстрый и удобный способ разогреть или приготовить еду. Однако не многие знают, что можно, а что категорически нельзя в ней разогревать, пишет Telegraf.
Есть несколько видов посуды, которые не подходят для использования в микроволновке
Далеко не всю посуду можно ставить в микроволновку для разогрева пищи, потому как это может привести к поломке техники или в худшем случае — к ее возгоранию.
Что можно разогревать в микроволновке
Стеклянная посуда. Для разогревания и приготовления пищи это лучший вариант. Но в этом случае нужно обращаться внимание, чтобы посуда не была слишком легкой, так как это будет говорить о том, что сделана из легкоплавкого материала и не подходит для использования в микроволновке. Также на ней не должно быть металлизированной краски.
Керамическая посуда. Ее также можно использовать в печи, но на такой посуде не должно быть позолоты.
Силиконовые формы. Их можно использовать как в духовке, так и в микроволновке.
Бумага для выпечки. Она идеально подойдет, если под рукой у вас не оказалось тарелки или же специальной крышки для накрывания продуктов.