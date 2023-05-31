СОВЕТЫ | 5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)
Представьте себе шкаф, где все вещи аккуратно сложены, все лежит по местам и вам больше не приходится рыскать по всему шкафу, чтобы найти футболку, которая в итоге оказывается мятой и не самой первой свежести. Это не сказка, такой гардероб может быть у каждого — нужно лишь следовать пяти правилам, о которых и рассказывает Good Housekeeping.
Порядок в гардеробе и опрятные вещи — это не только эстетически приятно, но и экономит вам кучу времени на глажке, поиске и выборе одежды (вместо судорожного рытья в шкафу вы можете поспать еще 10 минут).
Вещи должны быть на виду
Часто ли вы находили в шкафу вещи, о существовании которых вы даже не помнили? Наверное, многие ответят, что слишком часто — это неудивительно, если шкаф настолько плотно забит одеждой, что невозможно увидеть каждый предмет.
К сожалению, единственное решение для такой ситуации — избавиться от лишней одежды, которую вы не носите или носите реже всего, чтобы освободить пространство для удобного обзора вещей, которые вы будете носить, а не забывать в углу полки.
Разобраться с кучей одежды можно следующим образом — оставьте только ту, что вам действительно нужна (например, классическая черная водолазка или белая рубашка) и ту, что вы действительно любите (именно любите, а не просто нравится).
Избавьтесь от одежды, за которой нужен постоянный уход (например, ткань легко мнется и ее нужно гладить каждые 5 минут, или для которой нужно специальное белье).
Если у вас несколько похожих предметов одежды — уменьшите их число до одного. Если у вас 8 белых футболок, то выбросьте те, что уже далеко не белые или поношенные.
Избавьтесь от сантиментов
Часто немалую част шкафа занимают вещи, носящие чисто сентиментальный характер. Например, платье, которое вы надели на первое свидание с вашим мужем, или туника, в которой вы ездили с подругами в отпуск. Одну-две таких вещи можно сохранить как память, но не стоит захламлять воспоминаниями весь шкаф.
Подумайте о том, кому могли бы пригодиться эти вещи. Что лучше для бабушкиного пальто: пылиться в шкафу или порадовать любителя винтажной одежды? Радость от того, что вы подарили вещи новую жизнь, ничуть не меньше той, что испытываете при сентиментальных воспоминаниях.
Заведите отпускной ящик
В наших широтах не так уж много по-настоящему жарких дней, когда можно ходить в босоножках и платьях на тонких бретельках, поэтому нет смысла хранить их вместе с другими легкими вещами.
Вместо этого сделайте отпускной ящик и сложите туда купальники, широкополые шляпы, панамки и кепки, короткие шорты и легкие платья, которые вы носите только в отпуске в теплых странах.
Наклейте бирку и поставьте коробку на антресоль, чтобы она не занимала место в шкафу. Каждый раз, собираясь в отпуск, вы будете доставать эту коробку как настоящий сундучок с сокровищами.
Одежда для особых случаев
Как и одежда для отпуска, бальные платья или смокинги лучше хранить отдельно от вашего ежедневного гардероба. Торжественные наряды иногда весьма объемны и занимают немало места, а надеваете вы их всего лишь раз в году (в лучшем случае).
Упакуйте такую одежду в тонкую упаковочную бумагу, чтобы сохранить ее в хорошем состоянии, положите в коробку и обязательно подпишите ее. Уберите коробку на антресоль или дальние полки шкафа.
Позаботьтесь об одежде
После того, как вы избавились от лишней одежды, тщательно очистите весь шкаф, его полки и ящики с используя натуральные чистящие средства.
Позаботьтесь о защите от моли — для этого отлично подойдут специальные мешочки, которые можно купить в магазинах или заказать в интернете.
Старайтесь не использовать проволочные вешалки — они деформируют линию плеч вашей одежды. Тем не менее, выбирайте тонкие вешалки, поскольку деревянные вешалки довольно громоздкие.
И последний совет — следите за гардеробом. Можно следовать правилу „купили что-то новое — избавьтесь от чего-то старого“ или устраивайте регулярную „чистку“ гардероба, чтобы удостовериться, что в вашем шкафу висят только те вещи, которые этого заслуживают.