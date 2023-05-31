СОВЕТЫ | 5 золотых правил для уборки в шкафу, которым мы никогда не следуем (а зря!)

Порядок в гардеробе и опрятные вещи — это не только эстетически приятно, но и экономит вам кучу времени на глажке, поиске и выборе одежды (вместо судорожного рытья в шкафу вы можете поспать еще 10 минут).

Вещи должны быть на виду

Часто ли вы находили в шкафу вещи, о существовании которых вы даже не помнили? Наверное, многие ответят, что слишком часто — это неудивительно, если шкаф настолько плотно забит одеждой, что невозможно увидеть каждый предмет.

К сожалению, единственное решение для такой ситуации — избавиться от лишней одежды, которую вы не носите или носите реже всего, чтобы освободить пространство для удобного обзора вещей, которые вы будете носить, а не забывать в углу полки.

Разобраться с кучей одежды можно следующим образом — оставьте только ту, что вам действительно нужна (например, классическая черная водолазка или белая рубашка) и ту, что вы действительно любите (именно любите, а не просто нравится).

Избавьтесь от одежды, за которой нужен постоянный уход (например, ткань легко мнется и ее нужно гладить каждые 5 минут, или для которой нужно специальное белье).

Если у вас несколько похожих предметов одежды — уменьшите их число до одного. Если у вас 8 белых футболок, то выбросьте те, что уже далеко не белые или поношенные.

Избавьтесь от сантиментов

Часто немалую част шкафа занимают вещи, носящие чисто сентиментальный характер. Например, платье, которое вы надели на первое свидание с вашим мужем, или туника, в которой вы ездили с подругами в отпуск. Одну-две таких вещи можно сохранить как память, но не стоит захламлять воспоминаниями весь шкаф.

Подумайте о том, кому могли бы пригодиться эти вещи. Что лучше для бабушкиного пальто: пылиться в шкафу или порадовать любителя винтажной одежды? Радость от того, что вы подарили вещи новую жизнь, ничуть не меньше той, что испытываете при сентиментальных воспоминаниях.

Заведите отпускной ящик