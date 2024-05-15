СОВЕТЫ | Десять правил оформления сада от ландшафтного дизайнера

Сад существует в контексте окружающей среды – дома, соседних строений и природы. Хороший сад учитывает все это и растворяется в этой среде, что-то заимствует и повторяет, пусть даже символически; использует имеющиеся поблизости растения или похожие сорта, чтобы показать, что он тоже частичка этого уголка земли.

Среда, окружающая сад, может быть не слишком симпатичной, что-то может даже резать глаз. В этом случае в игру вступают всевозможные ограждения, высокие живые изгороди и деревья. Сад должен быть красивым местом, в котором приятно находиться, поэтому я рекомендую спрятать непривлекательные и скучные виды. Эту задачу можно творчески решить с помощью растений или иным образом. Подумайте обо всех видах, открывающихся из вашего сада, запишите и составьте план, где что поставить. Просто посадить туи с трех сторон участка – не самое креативное решение.

Дом задает масштаб. Сад может стать его продолжением. Он может открываться и разворачиваться прямо от главного оконного комплекса дома или от большой двери. Планирование сада всегда нужно начинать от дома, двигаясь от него дальше. В первую очередь решите, где будут располагаться террасы, а где основные дорожки для движения от садовых ворот в дом и на террасу. Если дом и сад большие, дорожки и зоны террас тоже могут быть выполнены с размахом. Если места не слишком много, зоны разного назначения будут поменьше, они должны быть очень функциональными и хорошо продуманными.

Ширина садовых дорожек должна быть не менее...