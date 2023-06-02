ФОТО | Звездные соседи, море и роскошь: как живет известный эстонский телеведущий Анатолий Эйн

Телеведущий Анатолий Эйн раньше жил в квартире в центре Таллинна, над торговым центром Viru Keskus, но не так давно приобрел роскошный дом у моря.

Дом своей мечты Анатолий искал несколько лет, ему всегда нравились Какумяэ и Рокка-аль-Маре. Его новый современный дом расположен в полукилометре от порта Haven Kakumäe и огорожен высокой живой изгородью.