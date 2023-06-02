02.06.2023, 09:47
ФОТО | Звездные соседи, море и роскошь: как живет известный эстонский телеведущий Анатолий Эйн
ФОТО: | Erakogu
Новый стильный дом у моря помогает ведущему передачи „Стиль жизни с Анатолием Эйном“ на TV3+ и издателю журнала Lifestyle Baltic Анатолию Эйну лучше находить баланс между рабочей и личной жизнью. В гости к известному телеведущему заглянул журнал JANA Luxury.
Телеведущий Анатолий Эйн раньше жил в квартире в центре Таллинна, над торговым центром Viru Keskus, но не так давно приобрел роскошный дом у моря.
Дом своей мечты Анатолий искал несколько лет, ему всегда нравились Какумяэ и Рокка-аль-Маре. Его новый современный дом расположен в полукилометре от порта Haven Kakumäe и огорожен высокой живой изгородью.