Специалисты рассказали, как проверяют качество воды и чем помогут домашние фильтры
Начало мая ознаменовалось сразу двумя громкими новостями относительно качества воды. Сначала тревогу забили на Сааремаа, где в водопроводной воде обнаружили кишечную палочку, а потом жители Сомпа нашли червей в трубах. Кто следит за качеством воды, которая поступает в наши дома, и чем может помочь фильтр – разбиралась „МК-Эстония“.
Сперва жители Курессааре стали массово обращаться к врачам с одинаковыми жалобами: боли в животе, рвота, диарея. Взятие проб воды подтвердило опасения – это кишечная палочка. Службы сразу же приступили к хлорированию воды, и через несколько дней пробы стали давать отрицательные результаты.
Почти в то же время житель Сомпа обнаружил в колбе фильтра грубой очистки некие живые организмы, которые выглядели, как шевелящиеся белые нити длиной до сантиметра. Как позже выяснилось, это были кольчатые черви аннелида. Они не опасны для человека, но как они попали в водопровод – непонятно.
В обоих случаях о том, что с водой что-то не так, люди узнали из собственного опыта. A кто же должен следить за качеством воды?
Мониторинг самих себя
„Согласно Закону о воде, работающая в регионе водная компания должна обеспечить соответствие питьевой воды, подаваемой через ее распределительную сеть, стандартам качества, – говорит главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс. – Компания проверяет грунтовые или поверхностные воды, используемые для производства питьевой воды, воду, прошедшую водоподготовку, и воду из-под крана, дошедшую до потребителя“.
Мониторинг грунтовых либо поверхностных вод, или так называемой сырой воды, по словам специалиста, необходим для выполнения требований, изложенных в природоохранных разрешениях. Этот мониторинг предоставляет водной компании информацию о том, произошли ли какие-либо изменения в воде, используемой для питья, либо есть ли в ней такое количество веществ, которое потребует дополнительной очистки. Также проверяют качество очищенной питьевой воды, выходящей из водоочистных сооружений.
„Этот вид анализа предоставляет компании необходимую информацию об эффективности водоподготовки или проблемах, которые могут возникнуть при ее очистке, – например, о засорении фильтров. Крупные водные компании используют некоторые из своих индикаторов мониторинга в автоматическом режиме, и их проверка осуществляется непрерывно“, – отмечает Лиепкалнс.
Департамент здоровья берет выборочные пробы
Лиепкалнс добавляет, что предельное содержание веществ и контрольные значения для питьевой воды, которую берут для проверки из водопроводной сети водной компании или из крана потребителя, а также примерная частота такого контроля, приведены в Положении о питьевой воде № 61.
„Водная компания готовит и согласовывает с Департаментом здоровья план собственной проверки, в котором отражен перечень показателей качества, частота проверок и приблизительное местонахождение точек в водопроводной сети, которые будет включены в мониторинг. Пробы питьевой воды должны брать сертифицированные пробоотборники и анализировать их следует в аккредитованной лаборатории“, – замечает Лаури Лиепкалнс.
Он объясняет, что в рамках плана собственной проверки результаты отбора проб питьевой воды, поступающей к потребителю, передают водному инспектору регионального отдела Департамента здоровья, который изучает их и публикует на специальном сайте. Там любой желающий может найти водную компанию своего района и посмотреть, какими были последние анализы. Однако если в результате анализа выяснится, что какой-либо показатель превышает установленный предел, инспектор связывается с водной компанией, и они вместе составляют план действий по урегулированию ситуации и взятию повторных проб.
„Департамент здоровья также проводит выборочные контрольные измерения в различных водопроводных сооружениях, – добавляет Лиепкалнс. – К ним добавляют анализы проб, которые берут, например, при разрешении жалоб на качество воды“.
Механическая и химическая очистка
Как на практике очищают воду, рассказывает руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик. Она объясняет, что в зависимости от источника питьевой воды – производится ли она из поверхностных вод, как в Таллинне и Нарве, или из грунтовых – различается и технология очистки.
„Производство питьевой воды из поверхностных вод, – объясняет Соовик, – представляет собой масштабный и длительный процесс, в ходе которого вода проходит механическую и химическую очистку“.
В конце процесса воду также обеззараживают в два этапа: сначала ее озонируют, а в конце процесса добавляют небольшое количество хлора (<1 мг/л).
„Хлор необходим для поддержания высокого качества питьевой воды во всей водопроводной сети, поэтому мы обеспечиваем здоровую питьевую воду даже в самых отдаленных районах города, – уточняет представитель Tallinna Vesi. – Однако 10% питьевой воды жителям Таллинна поступает из подземных вод. Эта вода также может нуждаться в очистке, например, удалении железа и марганца. Для этого мы используем отдельные песочные фильтры“.
Кроме того, продолжает специалист, некоторые водяные насосы оснащены УФ-устройством. Хотя подземные воды берут свое начало глубоко под землей, они холодные (<10 °C) и не требуют непосредственного обеззараживания.
„Мы регулярно оцениваем эффективность процессов очистки на основе онлайн-измерительных приборов и/или лабораторных анализов, – добавляет Кристийна Соовик. – Важно предотвращать проблемы, регулярно контролировать и поддерживать процесс очистки, проводить необходимые промывки фильтров, баков, труб, регулярно брать пробы воды и делать анализы в лаборатории“.
Причина – в трубах
Специалист поясняет, что изношенные трубопроводы и резервуары, малое движение воды в трубах (тупиках), частые перебои с водой, аварии могут ухудшить ее качество.
„Загрязнение может попасть в питьевую воду и во время ремонтных работ, – отмечает представитель Tallinna Vesi. – Во избежание подобных ситуаций существуют отдельные профилактические мероприятия и инструкции по обеззараживанию трубопроводов перед вводом их в эксплуатацию, а также после окончания ремонтных работ“.
Одним из способов быстро выявить загрязнение, пока оно не привело к масштабным последствиям, Кристийна Соовик называет постоянный регулярный мониторинг, о котором рассказывал и Лаури Лиепкалнс из Департамента здоровья.
„Если по некоторым качественным показателям изменение видно уже на глаз, например, по железу – вода мутная и коричневая, то в случае с микробиологическими показателями дело обычно обстоит сложнее, т. к. бактерии не видны глазу, да и анализ занимает больше времени. Например, анализ на бактерии E.Coli делают около 20 часов. Поэтому обнаружение загрязнения иногда может занять несколько часов, – поясняет Соовик. – В случае каких-либо серьезных сомнений воду следует кипятить перед употреблением или временно использовать бутилированную воду. Кроме того, мы создали возможность быстрого запуска дополнительной дезинфекции в различных районах при необходимости“.
Чем дополнительно очистить воду дома?
Механический (магистральный) фильтр тонкой и грубой очистки состоит из колбы, в которой установлен картридж, очищающий воду от песка, микрочастиц стружки и другой мелкой механической крошки.
Обратный осмос – фильтр для воды, мембранная технология которого, совместно с комплектом картриджей, позволяет максимально (на 99%) очистить воду от механических частиц и вредных химических и биологических микроэлементов. Такая очистка позволяет получить практически стерильную воду из-под крана.
Проточные фильтры состоят из крана, который крепится на мойке, и фильтрующего модуля. Его устанавливают в тумбе, он состоит минимум из трех элементов. Первый очищает от механических примесей, второй убирает токсины, соли металлов, смягчает. Третий устраняет неприятные запахи и улучшает вкус воды.
Фильтры обезжелезивания очищают воду от химических соединений марганца и железа, смягчают показатели жесткости. Они не только убирают неприятные запахи и цвет, но и значительно улучшают вкусовые качества водопроводной воды.
Ультрафильтрация – современный способ добиться того, чтобы очистить воду из-под крана от бактерий. Устройство с УФ-лампой можно без опасения устанавливать в доме, детских и лечебных учреждениях для обеззараживания небольших объемов.
Источник: akvo.com.ua