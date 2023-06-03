Специалисты рассказали, как проверяют качество воды и чем помогут домашние фильтры

„Этот вид анализа предоставляет компании необходимую информацию об эффективности водоподготовки или проблемах, которые могут возникнуть при ее очистке, – например, о засорении фильтров. Крупные водные компании используют некоторые из своих индикаторов мониторинга в автоматическом режиме, и их проверка осуществляется непрерывно“, – отмечает Лиепкалнс.

Мониторинг грунтовых либо поверхностных вод, или так называемой сырой воды, по словам специалиста, необходим для выполнения требований, изложенных в природоохранных разрешениях. Этот мониторинг предоставляет водной компании информацию о том, произошли ли какие-либо изменения в воде, используемой для питья, либо есть ли в ней такое количество веществ, которое потребует дополнительной очистки. Также проверяют качество очищенной питьевой воды, выходящей из водоочистных сооружений.

„Согласно Закону о воде, работающая в регионе водная компания должна обеспечить соответствие питьевой воды, подаваемой через ее распределительную сеть, стандартам качества, – говорит главный специалист отдела гигиены окружающей среды Департамента здоровья Лаури Лиепкалнс. – Компания проверяет грунтовые или поверхностные воды, используемые для производства питьевой воды, воду, прошедшую водоподготовку, и воду из-под крана, дошедшую до потребителя“.

В обоих случаях о том, что с водой что-то не так, люди узнали из собственного опыта. A кто же должен следить за качеством воды?

Почти в то же время житель Сомпа обнаружил в колбе фильтра грубой очистки некие живые организмы, которые выглядели, как шевелящиеся белые нити длиной до сантиметра. Как позже выяснилось, это были кольчатые черви аннелида. Они не опасны для человека, но как они попали в водопровод – непонятно.

Сперва жители Курессааре стали массово обращаться к врачам с одинаковыми жалобами: боли в животе, рвота, диарея. Взятие проб воды подтвердило опасения – это кишечная палочка. Службы сразу же приступили к хлорированию воды, и через несколько дней пробы стали давать отрицательные результаты.

„Производство питьевой воды из поверхностных вод, – объясняет Соовик, – представляет собой масштабный и длительный процесс, в ходе которого вода проходит механическую и химическую очистку“.

Как на практике очищают воду, рассказывает руководитель отдела качества воды AS Tallinna Vesi Кристийна Соовик. Она объясняет, что в зависимости от источника питьевой воды – производится ли она из поверхностных вод, как в Таллинне и Нарве, или из грунтовых – различается и технология очистки.

„Департамент здоровья также проводит выборочные контрольные измерения в различных водопроводных сооружениях, – добавляет Лиепкалнс. – К ним добавляют анализы проб, которые берут, например, при разрешении жалоб на качество воды“.

Он объясняет, что в рамках плана собственной проверки результаты отбора проб питьевой воды, поступающей к потребителю, передают водному инспектору регионального отдела Департамента здоровья, который изучает их и публикует на специальном сайте. Там любой желающий может найти водную компанию своего района и посмотреть, какими были последние анализы. Однако если в результате анализа выяснится, что какой-либо показатель превышает установленный предел, инспектор связывается с водной компанией, и они вместе составляют план действий по урегулированию ситуации и взятию повторных проб.

„Водная компания готовит и согласовывает с Департаментом здоровья план собственной проверки, в котором отражен перечень показателей качества, частота проверок и приблизительное местонахождение точек в водопроводной сети, которые будет включены в мониторинг. Пробы питьевой воды должны брать сертифицированные пробоотборники и анализировать их следует в аккредитованной лаборатории“, – замечает Лаури Лиепкалнс.

Лиепкалнс добавляет, что предельное содержание веществ и контрольные значения для питьевой воды, которую берут для проверки из водопроводной сети водной компании или из крана потребителя, а также примерная частота такого контроля, приведены в Положении о питьевой воде № 61.

В конце процесса воду также обеззараживают в два этапа: сначала ее озонируют, а в конце процесса добавляют небольшое количество хлора (<1 мг/л).

„Хлор необходим для поддержания высокого качества питьевой воды во всей водопроводной сети, поэтому мы обеспечиваем здоровую питьевую воду даже в самых отдаленных районах города, – уточняет представитель Tallinna Vesi. – Однако 10% питьевой воды жителям Таллинна поступает из подземных вод. Эта вода также может нуждаться в очистке, например, удалении железа и марганца. Для этого мы используем отдельные песочные фильтры“.

Кроме того, продолжает специалист, некоторые водяные насосы оснащены УФ-устройством. Хотя подземные воды берут свое начало глубоко под землей, они холодные (<10 °C) и не требуют непосредственного обеззараживания.

„Мы регулярно оцениваем эффективность процессов очистки на основе онлайн-измерительных приборов и/или лабораторных анализов, – добавляет Кристийна Соовик. – Важно предотвращать проблемы, регулярно контролировать и поддерживать процесс очистки, проводить необходимые промывки фильтров, баков, труб, регулярно брать пробы воды и делать анализы в лаборатории“.

Причина – в трубах

Специалист поясняет, что изношенные трубопроводы и резервуары, малое движение воды в трубах (тупиках), частые перебои с водой, аварии могут ухудшить ее качество.

„Загрязнение может попасть в питьевую воду и во время ремонтных работ, – отмечает представитель Tallinna Vesi. – Во избежание подобных ситуаций существуют отдельные профилактические мероприятия и инструкции по обеззараживанию трубопроводов перед вводом их в эксплуатацию, а также после окончания ремонтных работ“.

Одним из способов быстро выявить загрязнение, пока оно не привело к масштабным последствиям, Кристийна Соовик называет постоянный регулярный мониторинг, о котором рассказывал и Лаури Лиепкалнс из Департамента здоровья.