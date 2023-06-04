Ножницы на столе: что говорят приметы

Ножницы, которые постоянно забывают на столе, сулят частые ссоры близким людям. Такое явление не должно оставаться без внимания — нередко это связано с порчей на отношения.

Примета гласит, что ножницы, забытые на столе, сулят домочадцам бессонницу, недомогания и кошмарные сновидения.

Уронить ножницы на стол — к потрясениям и новостям, которые застанут врасплох. Не исключено, что придет новость об изменах.

По примете ножницы, брошенные на стол, сулят не просто проблемы, но и расставание, особенно если они оставили скол или царапину. Также примета сулит финансовые трудности тому, кто бросил на стол ножницы.

Ножницы на стол положил гость — не стоит доверять незнакомцам и доверять секретов непроверенным людям.

Порезаться о ножницы, лежащие на столе — к завершению черной полосы. Такое недоразумение случается редко, однако знаменует счастливые перемены в жизни.