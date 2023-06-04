Ножницы на столе: что говорят приметы
Народные приметы и суеверия испокон веков помогают людям предотвратить множество бед и проблем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что может случиться, если оставить ножницы на столе, и могут ли они нести угрозу.
Ножницы, которые постоянно забывают на столе, сулят частые ссоры близким людям. Такое явление не должно оставаться без внимания — нередко это связано с порчей на отношения.
Примета гласит, что ножницы, забытые на столе, сулят домочадцам бессонницу, недомогания и кошмарные сновидения.
Уронить ножницы на стол — к потрясениям и новостям, которые застанут врасплох. Не исключено, что придет новость об изменах.
По примете ножницы, брошенные на стол, сулят не просто проблемы, но и расставание, особенно если они оставили скол или царапину. Также примета сулит финансовые трудности тому, кто бросил на стол ножницы.
Ножницы на стол положил гость — не стоит доверять незнакомцам и доверять секретов непроверенным людям.
Порезаться о ножницы, лежащие на столе — к завершению черной полосы. Такое недоразумение случается редко, однако знаменует счастливые перемены в жизни.
Старые ножницы на столе — к возвращению событий прошлого. Предотвратить их получится, если трижды ударить ножницами об стол и положить их в укромное место, а еще лучше — выбросить.
Ножницы могут стать отличным оберегом от любого зла, если положить их нас стол нарочно. Для этих целей используют металлические ножницы, которые немного раскрывают и кладут так, чтобы острые концы смотрели на дверь.