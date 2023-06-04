Полезные советы
04.06.2023, 14:14

Ножницы на столе: что говорят приметы

 
ФОТО: Unsplash

Режущие предметы нередко вызывают чувство опасности из-за возможных травм, а также из-за использования в магических обрядах. Народные приметы помогут обойти стороной неприятности и рассказать о том, что сулят оставленные на столе ножницы.

Народные приметы и суеверия испокон веков помогают людям предотвратить множество бед и проблем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют узнать о том, что может случиться, если оставить ножницы на столе, и могут ли они нести угрозу.

  • Ножницы, которые постоянно забывают на столе, сулят частые ссоры близким людям. Такое явление не должно оставаться без внимания — нередко это связано с порчей на отношения.

  • Примета гласит, что ножницы, забытые на столе, сулят домочадцам бессонницу, недомогания и кошмарные сновидения.

  • Уронить ножницы на стол — к потрясениям и новостям, которые застанут врасплох. Не исключено, что придет новость об изменах.

  • По примете ножницы, брошенные на стол, сулят не просто проблемы, но и расставание, особенно если они оставили скол или царапину. Также примета сулит финансовые трудности тому, кто бросил на стол ножницы.

  • Ножницы на стол положил гость — не стоит доверять незнакомцам и доверять секретов непроверенным людям.

  • Порезаться о ножницы, лежащие на столе — к завершению черной полосы. Такое недоразумение случается редко, однако знаменует счастливые перемены в жизни.

  • Старые ножницы на столе — к возвращению событий прошлого. Предотвратить их получится, если трижды ударить ножницами об стол и положить их в укромное место, а еще лучше — выбросить.

Ножницы могут стать отличным оберегом от любого зла, если положить их нас стол нарочно. Для этих целей используют металлические ножницы, которые немного раскрывают и кладут так, чтобы острые концы смотрели на дверь.

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