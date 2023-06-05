Полезные советы
05.06.2023, 11:13

Помогут копеечные средства: как убрать царапины с индукционной плиты

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ФОТО: NavinTar | Shutterstock

Индукционные плиты прочно вошли в жизнь украинцев. Они выглядят современно, лучше вписываются в интерьер и более функциональны. Да и чистить такой кухонный прибор попроще – стоит только протереть ее влажной тканью, пишет Telegraf со ссылкой на Ukr.Media.

Но есть один большой минус – такую плиту очень легко поцарапать. Совсем немного невнимательности – и на поверхности появляются неэстетические царапины.

Как удалить царапиныс индукционной плиты

Чтобы избавиться от царапин, воспользуйтесь содой. Сделайте пасту из воды и пищевой соды в соотношении 2:1. Достаточно тщательно натереть раствором поверхность плиты и с помощью мягкой ткани отполировать места, где появились царапины. Наконец сотрите остатки пасты влажной тканью и мелких царапин больше не будет видно.

Еще один способ предполагает поход в ванную. Вам нужна только зубная паста, отбеливающая зубная паста или гель не подойдут.

Нанесите губкой мягкую пасту на поверхность и оставьте на плите на 5 минут. Наконец сотрите остатки пасты влажной тканью и вы забудете о царапинах.

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