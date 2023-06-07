Будьте осторожны! В Эстонии обнаружены два новых вида ядовитого растения

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны для здоровья человека, угрожают местной природе и распространение этих видов может причинить экономический ущерб. Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци включены также в список чужеродных видов на уровне Европейского Союза. Это означает, что их выращивание и распространение запрещено. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.

По словам руководителя бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд, следует избегать интродукции новых чужеродных видов. „Список видов растений, которые становятся проблематичными в свете изменения климата, становится все длиннее. Виды борщевика, которые ранее культивировались как полезные силосные растения, стали опасными инвазивными видами“, — сказала Таммекянд.

Чтобы остановить распространение этих видов, важно контролировать все места произрастания одновременно и непрерывно. В Эстонии борьба с чужеродными видами борщевика ведётся уже более десяти лет. Работы проводятся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. Первый этап работ должен быть завершен до 15 июня. „Скорее всего в мае не удастся добраться до всех колоний борщевика, так как объём работы большой“, — сказал Эйке Таммекянд.