08.06.2023, 15:01
Как очистить подушку, не стирая в машинке: фантастический трюк с подручным средством
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Чтобы очистить подушки без стиральной машины, воспользуйтесь действенным лайфхаком. Ключевой ингредиент для этого трюка – пищевая сода.
Как очистить подушку без стиральной машины
Пищевая сода – чудесное средство для уборки, которое пригодится и в уходе за постельными принадлежностями. Этот порошок отлично впитывает влагу и устраняет запахи, что делает его идеальной для потных подушек. Все, что вам нужно сделать, это посыпать соду равномерным слоем на подушки и оставить на пару часов. После этого с помощью ручного пылесоса удалите остатки порошка с изделия.
Кроме того, такие дополнительные меры облегчат уход за подушками:
Используйте защитные чехлы для подушек.
Проветривайте подушке на улице в солнечную погоду.
Еженедельно стирайте наволочки.
Выбирайте влагоотталкивающие наволочки.