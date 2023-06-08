Как очистить подушку, не стирая в машинке: фантастический трюк с подручным средством

Как очистить подушку без стиральной машины

Пищевая сода – чудесное средство для уборки, которое пригодится и в уходе за постельными принадлежностями. Этот порошок отлично впитывает влагу и устраняет запахи, что делает его идеальной для потных подушек. Все, что вам нужно сделать, это посыпать соду равномерным слоем на подушки и оставить на пару часов. После этого с помощью ручного пылесоса удалите остатки порошка с изделия.