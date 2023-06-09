ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Чем опасны гелевые капсулы для стирки

Однако капсулы для стирки одежды не так безопасны, как может показаться. Что с ними не так?

Высокое содержание ПАВ

Капсулы для стирки — это высококонцентрированный гель. Они никогда не бывают натуральными, в отличие от простых стиральных порошков. Содержание поверхностно-активных веществ (ПАВ) в капсулах может достигать 30-60%, в их числе самые агрессивные — анионные. Это эффективно борется с пятнами на одежде, но вредно для здоровья.

ПАВ полностью не выполаскиваются из волокон ткани даже при повторном полоскании и в лучшем случае могут приводить к аллергиям и контактному дерматиту, а в худшем — нарушениям работы иммунной системы и внутренних органов.

Много синтетических отдушек и красителей

Чтобы капсулы были яркими, а одежда вкусно пахла, в них добавляют большое количество красителей и синтетических отдушек. Для закрепления аромата в средство добавляются фталаты — соли и эфиры фталиевой кислоты. Высокий уровень фталатов влияет на эндокринную, репродуктивную, сердечно-сосудистую системы. Полностью обезопасить себя от них не получиться, это целый класс химических соединений, которые добавляют всюду. Однако можно снизить количество покупаемой продукции с их высоким содержанием.

Кроме того, оболочка капсул выполнена из поливинилового спирта и микропластика, который не растворяется, особенно на быстрой стирке, остается на одежде, а также накапливается в стиральной машине.

Опасны для детей

Комиссия по безопасности продуктов питания и бытовой химии в США провела исследование и выяснила, что использование гелевых капсул из-за высокой концентрации токсичных веществ может привести к ухудшению самочувствия детей: тошноте, потере сознания, удушью, аллергии.

Кроме того, было зафиксировано большое количество случаев, когда дети проглатывали капсулы для стирки из-за их яркого дизайна и приятного запаха. Поэтому необходимо хранить бытовую химию в местах, недоступных для детей.