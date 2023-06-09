Дизайнер: советы по превращению небольшого пространства в доме в оазис для отдыха
Не все комнаты в наших домах практичны и часто имеют большой нереализованный потенциал. Будь то чердак, большой коридор или небольшое проходное помещение, иногда сложно придумать, как лучше использовать такие площади. На помощь приходит дизайнер интерьера IKEA и делится простыми советами, как сделать дом еще более функциональным.
При переезде на новое место многие люди попадают в бесконечный замкнутый круг, ведь дома всегда есть что улучшить. Удивительно, но меблировка проходных помещений оказывается более сложной задачей, чем ожидалось. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует превратить их в уголки для отдыха или хобби.
Начните с планирования бюджета
Начиная ремонт, надо понимать, каков ваш бюджет. Тогда вы сможете лучше сориентироваться и оценить, что можно сделать дома. „Начните с основных функций, которых вам не хватает, но которые вам действительно нужны. Более мелкие элементы, например украшения, можно добавить позже, когда уже будет более четкое представление о том, как все будет выглядеть в целом,“ — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.
По словам дизайнера интерьеров, одной из частых ошибок является размещение в комнате так называемой „временной“ мебели. Вероятно, это не ваш первый выбор, и он не даст желаемого результата. В большинстве случаев эта мебель остается там надолго, а также создает дополнительные расходы и обременения, когда от нее пора избавиться или найти для нее другое назначение и место.
Ищите необычные решения, которые подходят для многих комнат
Кастро подчеркивает, что нет необходимости придерживаться определенных рамок при меблировке. „Предметы мебели, не предназначенные для гостиной, например, кухонные шкафы, могут быть именно такими, которые туда поместятся. Поэтому я вам посмотреть, что предлагают другие мебельные отделы, даже если они не имеют прямого отношения к комнате, которую вы обставляете,“- говорит дизайнер.
Не бойтесь выражать свою индивидуальность с помощью мебели. „Как показало недавнее исследование IKEA „Жизнь дома“, когда наши дома отражают то, кто мы есть, мы верим, что это источник нашего психического благополучия. Чтобы показать свое истинное „я“, рекомендую комбинировать разные стили — так вы сможете адаптировать интерьер к каждому жителю дома и придать ему более индивидуальный вид. Но важно, чтобы все выглядело хорошо в целом. Не паникуйте, если в комнате есть наклонные стены, неровный пол и т. д., потому что для этих проблем есть решения. Мебель с регулируемыми ножками устойчива даже на неровном полу,“- объясняет дизайнер.
Обустройство таких помещений может быть сложной задачей из-за их формы и структуры. Часто всевозможные настенные ниши имеют тенденцию оставаться неиспользованными, но они могут быть очень полезными и стать, например, уютным уголком для отдыха и чтения.
Используйте высоту помещения
Стены при планировке можно упустить из виду, а потому большинство вещей ошибочно размещают на полу. „Пространство под потолком на самом деле имеет большой потенциал. Например, не бойтесь системы стеллажей от пола до потолка. Да, до более высоких полок может быть сложнее добраться, но вы можете хранить там сезонные вещи, которые вам не нужно доставать каждый день. Кроме того, вы можете использовать стремянку или скамейку-стремянку, чтобы легче добраться до верхних полок,“- советует дизайнер.
Вместо шкафов с дверцами он рекомендует использовать более бюджетный вариант — открытые шкафы или полки, которые можно прикрепить к верхней части стены под потолком. А если вы хотите что-то спрятать, используйте ящики, которые предлагаются в разных стилях, размерах и цветах. Они функционируют как решения для хранения и элементы интерьера. Если в комнате есть окна, комнату можно визуально расширить и сделать просторнее, прикрепив шторы к высокому потолку. Шторы придают комнате уют и домашнюю атмосферу.