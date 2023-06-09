Дизайнер: советы по превращению небольшого пространства в доме в оазис для отдыха

При переезде на новое место многие люди попадают в бесконечный замкнутый круг, ведь дома всегда есть что улучшить. Удивительно, но меблировка проходных помещений оказывается более сложной задачей, чем ожидалось. Дизайнер интерьеров IKEA рекомендует превратить их в уголки для отдыха или хобби.

Начните с планирования бюджета

Начиная ремонт, надо понимать, каков ваш бюджет. Тогда вы сможете лучше сориентироваться и оценить, что можно сделать дома. „Начните с основных функций, которых вам не хватает, но которые вам действительно нужны. Более мелкие элементы, например украшения, можно добавить позже, когда уже будет более четкое представление о том, как все будет выглядеть в целом,“ — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA.

По словам дизайнера интерьеров, одной из частых ошибок является размещение в комнате так называемой „временной“ мебели. Вероятно, это не ваш первый выбор, и он не даст желаемого результата. В большинстве случаев эта мебель остается там надолго, а также создает дополнительные расходы и обременения, когда от нее пора избавиться или найти для нее другое назначение и место.

Ищите необычные решения, которые подходят для многих комнат

Кастро подчеркивает, что нет необходимости придерживаться определенных рамок при меблировке. „Предметы мебели, не предназначенные для гостиной, например, кухонные шкафы, могут быть именно такими, которые туда поместятся. Поэтому я вам посмотреть, что предлагают другие мебельные отделы, даже если они не имеют прямого отношения к комнате, которую вы обставляете,“- говорит дизайнер.