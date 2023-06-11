Земля с сюрпризом: на что обратить внимание при покупке земли для огорода?
Редкий дачник по весне не привозит на свой участок мешок-другой плодородной земли, ну а если назрела необходимость заменить землю в парнике или поднять уровень участка, счет идет уже не на мешки, а на грузовики. Удовольствие это не из дешевых, и тем досаднее, если вместо обещанного чернозема приходится иметь дело с землей сомнительного качества, пишет „МК-Эстония“.
Читатель „МК-Эстонии“ Александр Зубов рассказал о своем опыте покупки земли на дачу.
„Землю я искал, конечно, подешевле. Смотрел частные объявления, рекламу фирм. Звонил, задавал вопросы, в общем, выбрал наконец поставщика. Обещал привезти просеянную плодородную землю“, – рассказывает мужчина. Но его ждал неприятный сюрприз.
„Перина“ с осколками
Слово „просеянную“ особенно подкупило дачника: в воображении возникла рыхлая – без комков глины, без корней, без камней – земля. Эдакая перина для семян и рассады. И цена показалась разумной, поэтому мужчина решил не мелочиться, а заказать ни много ни мало – девять тонн, чтобы хватило и на грядки, и на лужайку, где будут расти деревья и кусты.
В оговоренный день к воротам подъехала машина, водитель деловито показал, где расписаться, сгрузил землю в указанное место и укатил. Земля на самом деле выглядела черной и рыхлой, поэтому Александр со спокойным сердцем запер ворота и уехал на работу в город.
Следующие выходные были наполнены приятными хлопотами: надо было разметить огород, сколотить опалубку для грядок, так что до земли руки не дошли. А вот еще через неделю, когда наконец земля пошла в ход, начались неприятные сюрпризы. Сначала в земле обнаружились древесные корни. Затем – осколки стекла, о которые чудом не порезалась супруга Александра, сажавшая цветы. Затем в земле нашелся рукав не то от платья, не то от плаща.
Александр позвонил поставщику с жалобой, а в ответ услышал: качество товара следовало проверять в присутствии водителя, а теперь уже прошло более двух недель, и продавец не принимает на себя ответственности за все то, что за это время кто-нибудь мог накидать Александру через забор в его кучу земли.
„При этом он еще сказал, что если я буду настаивать на возврате, то он, так и быть, пришлет мне грузовик, но землю в этот грузовик я буду забрасывать сам, ну или должен буду оплатить труд рабочих“, – сердится покупатель и спрашивает: неужели в такой ситуации правда целиком на стороне продавца?
Можно потребовать замены
Маргот Леэн, эксперт по спорам Департамента защиты прав потребителей (TTJA), отвечает: „Вещь, передаваемая покупателю, должна соответствовать условиям договора, особенно по количеству, качеству, типу и описанию. Возврат может быть рассмотрен в случае существенного нарушения условий договора. Потребитель вправе потребовать замены некачественного грунта или снижения цены. Если потребитель требует замены некачественного грунта, расходы, связанные с заменой, несет продавец“.
Если покупатель недоволен купленным грунтом, он может подать письменную жалобу торговцу.
„Жалоба должна содержать конкретную претензию, – подчеркивает Леэн. – Продавец обязан ответить на жалобу потребителя в течение 15 дней. Если продавец не отвечает или вы не согласны с полученным ответом, вы можете обратиться в Комиссию по потребительским спорам“.
К заявлению должны быть приложены копии всех соответствующих документов (счет-фактура, документ, подтверждающий оплату – платежное поручение в формате pdf, документ, подтверждающий претензию потребителя, жалоба торговцу, ответ торговца и т.д.).
Подать жалобу можно на сайте: https://ttja.ee/avalduse-esitamine
Специалист предупреждает: рассмотрение жалобы потребителя в Комиссии по потребительским спорам осуществляют на основании письменных документов по делу, и если клиент не в состоянии представить документы, подтверждающие происшедшее, то рассмотрение жалобы может быть неуспешным.
Три способа проверить качество
Откуда же в земле берутся осколки и прочий мусор? Об этом рассказал предприниматель Валдо Оя, который продает грунт, являясь перекупщиком. По его словам, в качестве плодородной земли часто продают землю, например, с вырубок: владелец участка продает лес, затем продает грунт, а потом продает и сам участок под застройку. Таким образом, древесные корни в земле – явление естественное, а другой мусор – на совести тех, кто неподобающе ведет себя в лесу.
„Землю просеивают с помощью промышленных приспособлений, но вытрясти из грунта абсолютно весь мусор просто невозможно“, – говорит Оя.
По его словам, покупатель действительно должен быть внимательным и не подписывать акт о приемке прежде, чем убедится в качестве земли, которую ему привезли. Некоторые несложные процедуры, помогающие оценить качество товара, можно сделать, пока землю еще не сгрузили с машины.
Если деревянной палкой, заостренной на конце, потыкать почву в разных местах, и палка без труда протыкает почвосмесь, можно сделать вывод, что в ней почти нет глины. Если же воткнуть палку невозможно даже на ладонь, то в предлагаемой земле достаточно много глины либо песка.
Анализ кислотности грунта можно провести с помощью теста-индикатора для определения кислотности почвы (его можно купить в любом садоводческом магазине, он стоит около 4 евро).
Чтобы визуально оценить состав грунта, в литровую банку надо насыпать землю, залить туда чистую воду и тщательно размешать. Когда выпадет осадок, легко можно прикинуть, сколько в почвосмеси глины и песка, а сколько остальных компонентов.
А вот химический состав покупаемого грунта и его экологическую безопасность можно определить только в специализированной лаборатории.
Шанс получить товар удовлетворительного качества тем выше, чем тщательнее вы выбираете поставщика. Рекомендации знакомых могут сослужить хорошую службу. К тому же „просто хорошей“ земли не бывает, и следует учитывать два фактора: исходное состояние почвы на участке и цели использования земли привезенной.
Поскольку у овощных и декоративных культур требования к структуре грунта, к количеству и соотношению содержащихся в нем основных элементов питания могут кардинально отличаться, идеальный, по мнению одного землевладельца, грунт другому может не подойти.
„Одно из общих правил – выбирать почвенную смесь, в которой количество торфа не превышает 30%, – отмечает Оя. – А вот приобретать чернозем для улучшения качества почвы на участке – дорого и бессмысленно, поскольку в нашем климате чернозем очень быстро утрачивает свои положительные характеристики“.