Земля с сюрпризом: на что обратить внимание при покупке земли для огорода?

Читатель „МК-Эстонии“ Александр Зубов рассказал о своем опыте покупки земли на дачу.

„Землю я искал, конечно, подешевле. Смотрел частные объявления, рекламу фирм. Звонил, задавал вопросы, в общем, выбрал наконец поставщика. Обещал привезти просеянную плодородную землю“, – рассказывает мужчина. Но его ждал неприятный сюрприз.

„Перина“ с осколками

Слово „просеянную“ особенно подкупило дачника: в воображении возникла рыхлая – без комков глины, без корней, без камней – земля. Эдакая перина для семян и рассады. И цена показалась разумной, поэтому мужчина решил не мелочиться, а заказать ни много ни мало – девять тонн, чтобы хватило и на грядки, и на лужайку, где будут расти деревья и кусты.

В оговоренный день к воротам подъехала машина, водитель деловито показал, где расписаться, сгрузил землю в указанное место и укатил. Земля на самом деле выглядела черной и рыхлой, поэтому Александр со спокойным сердцем запер ворота и уехал на работу в город.

Следующие выходные были наполнены приятными хлопотами: надо было разметить огород, сколотить опалубку для грядок, так что до земли руки не дошли. А вот еще через неделю, когда наконец земля пошла в ход, начались неприятные сюрпризы. Сначала в земле обнаружились древесные корни. Затем – осколки стекла, о которые чудом не порезалась супруга Александра, сажавшая цветы. Затем в земле нашелся рукав не то от платья, не то от плаща.

Александр позвонил поставщику с жалобой, а в ответ услышал: качество товара следовало проверять в присутствии водителя, а теперь уже прошло более двух недель, и продавец не принимает на себя ответственности за все то, что за это время кто-нибудь мог накидать Александру через забор в его кучу земли.

„При этом он еще сказал, что если я буду настаивать на возврате, то он, так и быть, пришлет мне грузовик, но землю в этот грузовик я буду забрасывать сам, ну или должен буду оплатить труд рабочих“, – сердится покупатель и спрашивает: неужели в такой ситуации правда целиком на стороне продавца?

Можно потребовать замены