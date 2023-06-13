Пятна от травы — не приговор: чем отстирать одежду, три народных способа

Некоторые химсредства действительно удаляют загрязнения, но вместе с ними они также могут вывести рисунок из ткани. Чтобы вещь не полиняла, можно использовать народные методы с бюджетными ингредиентами.

Поваренная соль

Возьмите 1 стакан чистой воды и растворите в нем 1 столовую ложку соли. Покройте пятно от травы этой жидкостью и оставьте на 40 минут. После этого поместите одежду в стиральную машину и выберите соответствующий режим для данного типа ткани. Если необходимо, повторите процедуру, пока пятно полностью не исчезнет.

Нашатырный спирт

Это средство нужно применять исключительно на светлых материалах. Для приготовления раствора следует использовать те же пропорции, что и для соли (1 столовая ложка спирта на стакан воды).

Перекись

Аналогично нашатырному спирту, это средство не рекомендуется применять на ярких и темных вещах. Оно имеет свойство осветлять ткань, поэтому его можно применять только на белой одежде. Для удаления пятен нанесите 3% раствор перекиси водорода на проблемное место и оставьте на полчаса. Затем постирайте вещь в обычном режиме.