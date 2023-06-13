Лучшие цветы для сухоцветов: модный тренд в вашем саду

Голубые, оранжевые и розовые цветы, как правило, хорошо сохраняют первоначальную окраску после засушивания. Красные и фиолетовые цветы во время сушки обычно темнеют, ярко-желтые сильно бледнеют, а белые превращаются в кремовые или даже бурые. Разнообразие цветущих однолетников или многолетников в саду обеспечит вас богатой цветовой гаммой и широким выбором форм цветков и соцветий для самых разных декоративных композиций.

Из травянистых растений, злаков и даже сорняков часто получаются красивые засушенные экземпляры, что значительно расширяет творческие возможности. Собирайте такие растения и комбинируйте с более живописными высушенными цветами — их своеобразная текстура создаст выгодный фон для выращенных в саду нарядных сухоцветов.

Не только растения с прицветниками хорошо подходят для сушки. Неплохими сухоцветами являются и цветы с мелкими, тонкими лепестками. К ним относятся, например, гипсофила (качим метельчатый) и дельфиниум (живокость). Можно поэкспериментировать и со многими другими видами растений, включая и те, что образуют эффектные семенные коробочки (маки, лунник и пр.).

В прицветниках содержится гораздо меньше влаги, чем в настоящих лепестках, поэтому в саду они сохраняют форму и окраску неделями, а после правильного высушивания могут стоять в помещении годами.

Хотя можно засушить практически любые цветы, легче всего сушки поддаются те из них, которые от природы обладают способностью хорошо сохранять форму и окраску во время увядания. К ним относятся растения, у которых цветки состоят преимущественно из ярких бумажистых прицветников, ошибочно принимаемых за лепестки. Например, у гомфрены шаровидной мелкие настоящие цветки скрыты между прицветниками и едва заметны. То, что мы считаем цветком, на самом деле — пучок прицветников.

Даже с небольшого садового участка можно получить большое количество красиво цветущих растений для изготовления интерьерных венков, цветочных композиций, сухих духов и другого декора. Кроме того, самостоятельно выращивая цветы, вы можете подобрать оттенки, которые как нельзя лучше подойдут вашему интерьеру. Не исключено, что в вашем саду уже растет несколько популярных сортов сухоцветов, но целенаправленное культивирование „бессмертников“ может превратиться в одной из ваших главных хобби. Давайте разберемся с этим поближе.

Если вы собираетесь всерьез заняться флористикой, подумайте об обустройстве отдельного участка с растения для творчества. Проще всего выделить под это часть огородной грядки (там вы сможете срезать цветы, когда вам захочется, не заботясь об общем виде вашего сада). А если цветов нужно совсем немного? Посадите „бессмертники“ в обычном цветнике и срезайте цветы с наименее заметной стороны растения.

Как собирать сухоцветы

Когда вам потребуются цветы для засушивания, выберите ясный день и подождите, пока не высохнет роса. Выбирайте только самые лучшие цветки, так как все изъяны будут заметны у высушенного растения. Экспериментируйте, срезая цветы на разных стадиях развития — от бутонов до полностью распустившихся цветков. Старайтесь срезать стебли подлиннее: они лучше подходят для изготовления композиций из сухоцветов, кроме того, так их проще сушить.

Для сохранения большинства садовых цветов, листвы и семенных коробочек лучше всего подходит воздушная сушка. Главное, выбрать подходящее место — теплое, сухое, темное помещение с хорошей вентиляцией, например, сарай или гараж. Чем быстрее высыхают цветы, тем ярче остается их окраска. Перед сушкой оборвите или обрежьте все листья с нижней половины стебля.

В большинстве случаев растения полностью высыхают за 1 — 3 дня. Цветки таких растений выглядят сухими, а стебли обламываются при попытке их согнуть.

Храните сухие цветы в коробках или пластиковых контейнерах с защелкивающейся крышкой в сухом, прохладном месте.

Сушка пучками

Чтобы сушка занимала как можно меньше места, свяжите срезанные растения в пучки и подвесьте их верхушками вниз. Лучше всего делать небольшие пучки — по 5-10 стеблей в каждом. Несколько раз обмотайте стебли круглой резинкой и подвесьте срезанными концами вверх на натянутых под потолком веревках, стропилах или крючках. Если места мало, прикрепите пучки к вешалкам-плечикам с помощью бельевых прищепок. Расположите пучки так, чтобы они не касались друг друга, иначе на зелени может развиться плесень.

Сушка на решетке

Решеткой для сушки может служить кусок проволочной сетки с ячейками 0,5 — 0,7 см, положенный на кирпичи или натянутый между спинками двух стульев. Такое приспособление занимает довольно много места, но обладает рядом преимуществ. чтобы высушить цветы с длинными стеблями, воткните их в отверстия так, чтобы они держались на решетке. Если стебли слишком короткие или их вообще нет, просто разложите цветки, бутоны или стручки в один ряд на решетке. В любом случае воздух будет циркулировать со всех сторон, обеспечивая быстрое высыхание растительного материала.

Сушка в банке

Некоторые срезанные растения высыхают настолько легко, что их достаточно просто поставить в банку с широким горлом. Для больше устойчивости проделайте в пластиковой крышке отверстия и воткните в них стебли. Этот способ особенно подходит для растений, содержащих малое количество влаги — например, пшеницы, ячменя и других злаков. При высыхании их колосья изящно сгибаются вниз. Если же вы хотите, чтобы колоски сохраняли вертикальное положение, лучше подвесить их срезанными концами вверх.

Шесть лучших садовых сухоцветов: Целозия, петуший гребешок (Celosia). Срезайте, когда цветки у растения яркие, полностью распустившиеся, но прежде чем они начнут увядать по краям. Для сушки подвесьте пучки концами стеблей вверх или поставьте вертикально в сухой контейнер. Гомфрена (Gomphrena). Собирайте цветки на любой стадии — от едва формировавшихся до раскрывшихся. Высушенные стебли хрупкие, поэтому, прежде чем сушить, подвесив пучки цветками вниз, укрепите стебли проволокой. Чернушка дамасская (Negella). Собирайте стебли с набухшими семенными коробочками, для сушки подвесьте маленькие пучки срезанными концами вверх. или выдерните из земли целое растение с семенными коробочками и подвесьте „вверх ногами“. Кермек выемчатый или статице (Limonium sinuatum). Срезайте, когда раскроется примерно 3/4 цветков компактного соцветия, остальные распустятся в процессе сушки. Сушите, подвесив пучки срезанными концами вверх. Брактеанта прицветниковая или бессмертник (Bracteantha bracteata). Срезайте цветы от стадии бутона до полураскрывшихся цветков, они продолжат распускаться в процессе сушки. Сушите, подвесив пучки срезанными концами вверх либо разложив на решетки одни головки. Тысячелистник (Achillea). Срезайте полностью раскрывшиеся цветы, когда цветки в соцветиях еще не начали увядать. Для сушки подвесьте пучки растений верхушами вниз.