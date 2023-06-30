Дизайн и интерьер
30.06.2023, 18:12

Эти 5 вещей из „бабушкиного интерьера“ снова в тренде, а вы и не подозревали

 
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Не спешите делать поспешных выводов о „старомодных“ вещах из интерьера квартир наших бабушек и дедушек, ведь, о боже, теперь они возвращаются в моду!

Как часто в Интернете встречаются объявления о поиске квартир „без бабушкиного ремонта“? Некоторые люди нарочно покупают их и радуются, пишет Life.ru.

1. Ковры из СССР снова в моде

В СССР ковёр был крайне практичной вещью: ноги не мёрзнут, а если на стену повесить, то и шумоизоляция. А если там и там, то это уже способ выразить, что семья в квартире проживает весьма зажиточная!

Но идут годы, и вот ковёр на стене — мем, посредством которого молодёжь издевается над „бабушкиным“ ремонтом. Но это не значит, что избавляться от такого декора нужно насовсем.

Даже те самые ковры со стены можно обыграть в современном интерьере так, что челюсть у соседей отвиснет.

2. Кресла с деревянными подлокотниками — шик из Союза

Кресла с деревянными подлокотниками тоже возвращаются в моду! Когда-то без них было невозможно представить ни одну советскую квартиру: недорогие, а служили десятки лет.

Со временем они перекочевали на дачи и свалки, а зря. Теперь умельцы реставрируют их и продают за приличные деньги. И ведь покупают же! А значит, спрос есть.

Такие приведённые в порядок кресла можно поставить в гостиной, кабинете или даже спальне. Они добавляют шарма и уюта вашему интерьеру.

„Всё ещё пользуется популярностью мягкая мебель того времени. Диваны и кресла на деревянных ножках. Кто-то специально ищет раритетные экземпляры и занимается их реставрацией.

В новой обивке мебель смотрится очень здорово, поэтому подумайте, прежде чем отправить на помойку винтажное изделие, ему можно дать вторую жизнь“, — комментирует Вероника Антелава, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors.

3. Хрусталь на полках — шарм и стиль из прошлого

Хрусталь был гордостью любой советской хозяйки: бокалы, стопки, салатники и т. д. Всегда их старались выставить на обозрение в серванте. Сейчас многие с пренебрежением относятся к такому способу хранения — и пусть!

Но факт остаётся фактом: хрустальная посуда прекрасно подходит для создания торжественной атмосферы и добавления особого колорита в сервировку стола на праздники. Даже в 2023-м году!

„С советскими аксессуарами в современном интерьере, думаю, под силу работать только профессионалам. Умение расставить акценты и не превратить это в барахолку.

Очень важно, на мой взгляд, если вы применяете такие вещи в интерьере, чтобы они несли определённую память для хозяина, достались в наследство, были с историей“, — подмечает дизайнер интерьера Павел Осипов.

4. Стеклоблоки снова в дизайнерских трендах — 2023

Стеклоблоки были популярны в интерьере в 80-х годах прошлого века: тысячи столовых, детских садов и даже домов культуры были построены с использованием конструкций из них.

В нулевых от такого решения в дизайне начали повсеместно избавляться, как от пережитка прошлого.

Но сейчас многие используют стеклоблоки для стилизации кухни и ванной комнаты.

5. Советский паркет снова в моде

Если вам в наследство достался дубовый паркет, не спешите избавляться от него: тренд снова в моде! Это достойное покрытие, которое может придать вашей квартире неповторимый вид.

Кроме того, его производство осуществляется с использованием массива древесины ценных пород, что делает его экологически чистым и гипоаллергенным.

Паркет можно использовать в гостиной, спальне или даже в ванной комнате. Он добавит уюта и тепла в ваш дом.

Так что, если у вас есть подобные вещи, не спешите их выбрасывать. Вместо этого дайте им новую жизнь, используя их в вашем доме и создавая уютный и современный интерьер.

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