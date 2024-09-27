Эти пять вещей из „бабушкиного интерьера“ снова в тренде, а вы и не подозревали
Не спешите делать поспешных выводов о „старомодных“ вещах из интерьера квартир наших бабушек и дедушек, ведь, о боже, теперь они возвращаются в моду!
Как часто в Интернете встречаются объявления о поиске квартир „без бабушкиного ремонта“? Некоторые люди нарочно покупают их и радуются, пишет Life.ru.
1. Ковры из СССР снова в моде
В СССР ковер был крайне практичной вещью: ноги не мерзнут, а если на стену повесить, то и шумоизоляция. А если там и там, то это уже способ выразить, что семья в квартире проживает весьма зажиточная!
Но идут годы, и вот ковер на стене — мем, посредством которого молодежь издевается над „бабушкиным“ ремонтом. Но это не значит, что избавляться от такого декора нужно насовсем.
Даже те самые ковры со стены можно обыграть в современном интерьере так, что челюсть у соседей отвиснет.
2. Кресла с деревянными подлокотниками — шик из Союза
Кресла с деревянными подлокотниками тоже возвращаются в моду! Когда-то без них было невозможно представить ни одну советскую квартиру: недорогие, а служили десятки лет.
Со временем они перекочевали на дачи и свалки, а зря. Теперь умельцы реставрируют их и продают за приличные деньги. И ведь покупают же! А значит, спрос есть.
Такие приведённые в порядок кресла можно поставить в гостиной, кабинете или даже спальне. Они добавляют шарма и уюта вашему интерьеру.
„Все еще пользуется популярностью мягкая мебель того времени. Диваны и кресла на деревянных ножках. Кто-то специально ищет раритетные экземпляры и занимается их реставрацией.
В новой обивке мебель смотрится очень здорово, поэтому подумайте, прежде чем отправить на помойку винтажное изделие, ему можно дать вторую жизнь“, — комментирует Вероника Антелава, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors.
3. Хрусталь на полках — шарм и стиль из прошлого
Хрусталь был гордостью любой советской хозяйки: бокалы, стопки, салатники и т. д. Всегда их старались выставить на обозрение в серванте. Сейчас многие с пренебрежением относятся к такому способу хранения — и пусть!
Но факт остается фактом: хрустальная посуда прекрасно подходит для создания торжественной атмосферы и добавления особого колорита в сервировку стола на праздники. Даже в 2023-м году!
„С советскими аксессуарами в современном интерьере, думаю, под силу работать только профессионалам. Умение расставить акценты и не превратить это в барахолку.
Очень важно, на мой взгляд, если вы применяете такие вещи в интерьере, чтобы они несли определенную память для хозяина, достались в наследство, были с историей“, — подмечает дизайнер интерьера Павел Осипов.
4. Стеклоблоки снова в дизайнерских трендах — 2023
Стеклоблоки были популярны в интерьере в 80-х годах прошлого века: тысячи столовых, детских садов и даже домов культуры были построены с использованием конструкций из них.
В нулевых от такого решения в дизайне начали повсеместно избавляться, как от пережитка прошлого.
Но сейчас многие используют стеклоблоки для стилизации кухни и ванной комнаты.
5. Советский паркет снова в моде
Если вам в наследство достался дубовый паркет, не спешите избавляться от него: тренд снова в моде! Это достойное покрытие, которое может придать вашей квартире неповторимый вид.
Кроме того, его производство осуществляется с использованием массива древесины ценных пород, что делает его экологически чистым и гипоаллергенным.
Паркет можно использовать в гостиной, спальне или даже в ванной комнате. Он добавит уюта и тепла в ваш дом.
Так что, если у вас есть подобные вещи, не спешите их выбрасывать. Вместо этого дайте им новую жизнь, используя их в вашем доме и создавая уютный и современный интерьер.