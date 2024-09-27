Эти пять вещей из „бабушкиного интерьера“ снова в тренде, а вы и не подозревали

Как часто в Интернете встречаются объявления о поиске квартир „без бабушкиного ремонта“? Некоторые люди нарочно покупают их и радуются, пишет Life.ru.

1. Ковры из СССР снова в моде

В СССР ковер был крайне практичной вещью: ноги не мерзнут, а если на стену повесить, то и шумоизоляция. А если там и там, то это уже способ выразить, что семья в квартире проживает весьма зажиточная!

Но идут годы, и вот ковер на стене — мем, посредством которого молодежь издевается над „бабушкиным“ ремонтом. Но это не значит, что избавляться от такого декора нужно насовсем.

Даже те самые ковры со стены можно обыграть в современном интерьере так, что челюсть у соседей отвиснет.

2. Кресла с деревянными подлокотниками — шик из Союза

Кресла с деревянными подлокотниками тоже возвращаются в моду! Когда-то без них было невозможно представить ни одну советскую квартиру: недорогие, а служили десятки лет.

Со временем они перекочевали на дачи и свалки, а зря. Теперь умельцы реставрируют их и продают за приличные деньги. И ведь покупают же! А значит, спрос есть.

Такие приведённые в порядок кресла можно поставить в гостиной, кабинете или даже спальне. Они добавляют шарма и уюта вашему интерьеру.

„Все еще пользуется популярностью мягкая мебель того времени. Диваны и кресла на деревянных ножках. Кто-то специально ищет раритетные экземпляры и занимается их реставрацией.

В новой обивке мебель смотрится очень здорово, поэтому подумайте, прежде чем отправить на помойку винтажное изделие, ему можно дать вторую жизнь“, — комментирует Вероника Антелава, руководитель отдела по работе с дизайнерами Mr.Doors.

3. Хрусталь на полках — шарм и стиль из прошлого

Хрусталь был гордостью любой советской хозяйки: бокалы, стопки, салатники и т. д. Всегда их старались выставить на обозрение в серванте. Сейчас многие с пренебрежением относятся к такому способу хранения — и пусть!