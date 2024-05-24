Интернет станет намного лучше: три простых способа, как увеличить скорость Wi-Fi

Если вы заметили, что интернет стал „подтормаживать“ и снизил скорость передачи данных, значит нужно все перепроверить и совершить несколько манипуляций, позволяющих решить проблему.

Как увеличить скорость Wi-Fi

Поместите маршрутизатор на открытое место

Возьмите роутер и поместите его ближе к гаджетам, которые испытывают трудности с подключением, потому что стены, металл, габаритная мебель – все это ослабляет сигнал. Эксперты советуют установить маршрутизатор над полом и на открытом пространстве. Если роутер находится возле окна, тогда стоит учитывать момент, что половина сигнала будет передаваться наружу, соответственно интернет будет недостаточно качественным.

Смените канал

Для улучшения сигнала также попробуйте изменить канала или диапазон роутера, по которому он раздает интернет различным устройствам. Это может ускорить работу, если Wi-Fi одновременно в одном помещении пользуется несколько человек. Но для конкретного маршрутизатора есть свои определенные каналы, которые можно найти в меню администратора.

Покрутите антенны

Попробуйте изменить угол ваших антенн, потому что, как правило, они вещают „боком“, под углом 90 градусов к тому, в какую сторону направлены. Для одноэтажного помещения их лучше выставлять вертикально, чтобы сигнал уходил в стороны, а для многоэтажного – одну антенну вертикально, а другую горизонтально.