Осторожно - яд: в борьбе с рейнутрией главное не отступать!

Кятлин Рилло, главный специалист отдела охраны природы Департамента окружающей среды, разъясняет: „Рейнутрия до сих пор остается популярным декоративным садовым растением, которое в основном встречается в частных садах, поэтому государственный контроль за этим растением затруднен. На государственном уровне в Эстонии уничтожаются только инвазивные виды борщевика, поскольку они представляют угрозу как для природы, так и для здоровья человека. Ответственность же за контроль рейнутрии лежит на землевладельце“.

Землевладельцы по всей стране это инвазивное растение ругают дружным хором. В социальных сетях можно прочитать о том, как для борьбы с ним использовали соль, уксус, растворитель для красок, аккумуляторную кислоту, бензин, концентрированный гербицид – и все без толку. Неужели победить рейнутрию, или как ее еще называют в народе – „этот чертов бамбук“ – невозможно?

„Был у нас в дачном поселке один любитель-энтузиаст, все добывал где-то новые растения и щедро ими делился. Вот так и рейнутрию лет десять назад приволок и двадцати соседям раздал, все посадили, и у всех она, естественно, прижилась. Поначалу радовались, соседа благодарили – растет рейнутрия очень быстро, образует изгородь, красивую и непроходимую. Дети из нее трубки делали, горохом плеваться. Прошлогодние сухие побеги шли и в мульчу, и в растопку для печи, – рассказывает дачник Андрей из Ида-Вирумаа. – А потом она как пошла гулять – и в малину, и в крыжовник, и в парник, и в грядки... Пытались бороться, конечно. Да куда там! В одном месте выкорчуешь, она в пяти новых местах вылезает и из-под забора от соседей прет. Удружил сосед. Уж спасибо так спасибо!“

Рейнутрия известна тем, что может расти через асфальт, прорастать в канализацию и фундамент, используя слабые места, например трещины в бетонных или кирпичных стенах. Двигаясь под землей в боковом направлении, может вскоре появиться сбоку от строения, возведенного поверх корней.

У себя на родине, на Дальнем Востоке, рейнутрия достигает высоты 5 м. У нас она вырастает не выше 3 м, при этом в нашем климате не успевают – к счастью! – вызревать ее семена. Но и без этого бед она способна наделать немалых.

При использовании гербицидов необходимо соблюдать все правила по защите растений, предупреждает чиновница. Нельзя применять гербициды вблизи водоемов, на территориях органического земледелия, вблизи пасек и колодцев, на участках с незащищенными грунтовыми водами.

„Вообще гербициды нужно вручную наносить на листья растения так, чтобы как можно меньше отравить другие растения. Это нужно делать как можно раньше, когда растения еще низкие, а затем постоянно повторять“, – подчеркивает специалист.

Осторожно, яд

Руководитель проектов в области садового строительства и озеленения компании 3OLIVES OÜ Андре Рюхка советует огородникам бороться с рейнутрией с помощью гербицидов, таких как Round Up, причем раствор концентрата желательно сделать вдвое более крепкий, чем рекомендуется на упаковке, и использовать не разбрызгиватель, а кисточку.

„Для начала скосите ее под ноль. А когда полезут ростки, нужно будет промазывать кисточкой каждый новый листочек. Нет смысла пшикать гербицидом на землю, важно, чтобы химическое средство попадало на зеленую часть растения. Росточки станут подсыхать, но будут появляться новые, их тоже нужно будет мазать, и это может растянуться года на два. Главное – не устать, не отчаяться и не махнуть рукой, дескать, все бесполезно. Гербицид через зеленые листья достигнет корня и понемногу сожжет его“, – говорит Рюхка.

Если это не очень большие заросли, то можно пройтись для начала по взрослым растениям, подождать недельку и всю рейнутрию состричь. А после этого новые побеги мазать по листикам или аккуратно спреем обрабатывать, стараясь не задевать другие растения. И, конечно, следить, чтобы дети и домашние животные туда не залезали.