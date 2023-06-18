Как не выбросить деньги на ветер: лайфхаки, которые помогут купить самую сладкую клубнику на рынке

Как выбрать вкусную и не выкинутую деньги на ветер? SHUBA делится несколькими уловками, которые помогут самыми сладкими ягодами этого сезона.

Как и в случае с другими фруктами и овощами, почти всегда лучшим выбором являются более мелкие плоды. Большая сортовая клубника правильной формы будет не такой сочной и сладкой. Большая клубника обычно имеет искусственный привкус, поэтому лучший вариант – выбирать среди более мелкой.

Лайфхак №2

О ягодах много говорит их запах. Выраженный, яркий запах клубники говорит о том, что она свежа и выросла в природной среде. Клубника без запаха или слабо выраженным ароматом обычно добирается до прилавков издалека, а собирают ее еще недозрелой.

Лайфхак №3

Чем хуже выглядит ягода, тем больше шансов, что она действительно местная. Домашняя клубника из огорода часто бывает неправильной формы. Ягоды могут быть не самыми приятными для глаза, однако они покорят вас своим вкусом и заставят забыть о внешнем виде.