Дизайнер: как украсить свой двор к Ивановой ночи(1)
Самая короткая ночь в году, или канун Иванова дня, бывает только раз в году, поэтому по возможности ее следует отмечать на открытом воздухе. Будь то задний двор, кемпинг на берегу озера или коттедж. Дизайнер интерьеров IKEA делится простыми советами, как украсить вечеринку в летнюю ночь, которая запомнится надолго.
Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Эстония, призывает вас украсить вечеринку в канун Иванова дня теми средствами, которые есть у вас дома, и дополнить ассортимент аксессуарами и решениями, подходящими для летнего сезона.
„При подготовке места для вечеринки стоит помнить, что хотя вечер и ночь на кануне Иванова дня светлые, свет всегда имеет особый эффект и создает настроение. Сочетайте различные типы освещения: подвесные светильники с батарейками, подходящими для улицы, торшеры и гирлянды со светодиодными лампами. Дополнить их можно чайными свечами, помещенными в чайные подсвечники или фонарики, а также, почему бы и нет, в вазы, стаканы или баночки. В банки также можно вставлять светодиодные цепочки, создавая таким образом уникальные источники света. При планировании освещения следует помнить, что вместо одного ярко освещенного участка лучше создать островки света. И, конечно же, нужно подумать о безопасности – если на вечеринке есть дети, разумнее отдать предпочтение светодиодным решениям, а не настоящим свечам,“ — предложил Кастро. Он добавил, что фонари с перезаряжаемыми или солнечными батареями — это экологически чистый вариант, который можно использовать еще много летних вечеров.
Текстиль создает настроение и уют в канун Иванова дня
По словам дизайнера интерьеров, с текстилем можно творить настоящие чудеса для создания летнего настроения. „Подумайте о своих любимых цветах и найдите ткани, которые вам нравятся. Проверьте, что у вас уже есть дома и что вам нужно. Также примите во внимание, что вам понадобятся одеяла или плед, в канун Иванова дня и обеспечивают защиту как от более низких температур, так и от комаров. Подберите пледы с подушками, которые сделают сидение более комфортным и добавят уюта,“- отметил Кастро.
Портативная колонка, напольные подушки и пледы, чтобы согреть гостей и близких, сделают ваш отдых более комфортным и поднимают настроение, особенно если все это дополняется правильным освещением. „Вы также можете сделать место для вечеринки более особенным с помощью сеток, которые можно повесить в нескольких направлениях, чтобы создать таинственную и сказочную атмосферу. Если у вас открытый павильон, к его краям можно прикрепить освещение. Однако, если вы проводите вечер на террасе, поставьте несколько полок, на которых приподняты светодиодные лампы для создания уютной атмосферы. Вы даже можете добавить ковры на террасу, что сделает ее более уютной,“- сказал Кастро.
Украсьте стол летними цветами
Дизайнер интерьеров IKEA также делится советами, как сделать праздничный стол незабываемым, не воруя крупную сумму из кошелька. „Накрывая на стол, постарайтесь, чтобы он был как можно более летним. Летние цветы хороши для украшения праздничного стола, их можно сорвать самому в лесу или на лугу, если есть возможность. Вы можете сплести цветы в венок или поставить их в вазу из прозрачного стекла,“- сказал Кастро.
Для подачи напитков поставьте на стол бутылки или графины с крышками, которые красиво смотрятся и удобны в использовании летом. „Помните, что столовые приборы также играют важную роль в сервировке стола. Помимо обычного цвета нержавеющей стали, ножи и вилки также могут быть черными или золотыми, что создает общее впечатление свежести. В качестве дополнительного нюанса можно подобрать тарелочки под цвет подаваемого десерта, ведь каждая деталь что-то добавляет к столу,“- сказал Кастро. Для тех, кто организует пикник в каком-нибудь красивом месте, на выбор есть множество стеклянных или пластиковых коробок, с помощью которых можно удобно доставить еду, а также подать на стол. И, конечно же, не забывайте фотографироваться, напоминает дизайнер интерьеров.
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