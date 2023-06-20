Дизайнер: как украсить свой двор к Ивановой ночи

Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA Эстония, призывает вас украсить вечеринку в канун Иванова дня теми средствами, которые есть у вас дома, и дополнить ассортимент аксессуарами и решениями, подходящими для летнего сезона.

„При подготовке места для вечеринки стоит помнить, что хотя вечер и ночь на кануне Иванова дня светлые, свет всегда имеет особый эффект и создает настроение. Сочетайте различные типы освещения: подвесные светильники с батарейками, подходящими для улицы, торшеры и гирлянды со светодиодными лампами. Дополнить их можно чайными свечами, помещенными в чайные подсвечники или фонарики, а также, почему бы и нет, в вазы, стаканы или баночки. В банки также можно вставлять светодиодные цепочки, создавая таким образом уникальные источники света. При планировании освещения следует помнить, что вместо одного ярко освещенного участка лучше создать островки света. И, конечно же, нужно подумать о безопасности – если на вечеринке есть дети, разумнее отдать предпочтение светодиодным решениям, а не настоящим свечам,“ — предложил Кастро. Он добавил, что фонари с перезаряжаемыми или солнечными батареями — это экологически чистый вариант, который можно использовать еще много летних вечеров.

Текстиль создает настроение и уют в канун Иванова дня

По словам дизайнера интерьеров, с текстилем можно творить настоящие чудеса для создания летнего настроения. „Подумайте о своих любимых цветах и ​​найдите ткани, которые вам нравятся. Проверьте, что у вас уже есть дома и что вам нужно. Также примите во внимание, что вам понадобятся одеяла или плед, в канун Иванова дня и обеспечивают защиту как от более низких температур, так и от комаров. Подберите пледы с подушками, которые сделают сидение более комфортным и добавят уюта,“- отметил Кастро.