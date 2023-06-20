Эффект мгновенный: хитрость, как охладить комнату с помощью бутылки воды(5)
В это жаркое время года многие люди сильно страдают от экстремально высоких температур. Хорошо если дома есть кондиционер или вентилятор, однако при их постоянно работе вы рискуете получить особенно большой счет за электроэнергию в конце месяца. К счастью, есть хитрость, которая поможет охладить вашу комнату без особых вложений, пишет Telegraf.
Если вы хотите избежать проблем со здоровьем из-за жары и сэкономить деньги, это решение значительно облегчит вам жизнь, пишет портал santeplus. Простая бутылка воды может эффективно освежить комнату и пережить жару.
Как освежить комнату без кондиционера
Процесс очень прост: просто наполните бутылку водопроводной водой, а затем поместите ее в морозильную камеру на несколько часов. Как только вода станет ледяной, достаньте бутылку и поставьте ее у изножья кровати.
Это освежит воздух, которым вы дышите, и поможет вам быстрее заснуть. Конечно, это лишь краткосрочное решение, однако все же лучше чем ничего.