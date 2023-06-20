Эффект мгновенный: хитрость, как охладить комнату с помощью бутылки воды

В это жаркое время года многие люди сильно страдают от экстремально высоких температур. Хорошо если дома есть кондиционер или вентилятор, однако при их постоянно работе вы рискуете получить особенно большой счет за электроэнергию в конце месяца. К счастью, есть хитрость, которая поможет охладить вашу комнату без особых вложений, пишет Telegraf.