Как правильно пользоваться жидкостью для розжига, или Чем натуральным можно заменить химическое средство

Перед применением горючей жидкости надо внимательно ознакомиться с инструкцией по ее использованию и тщательно следовать указаниям;

Горючую смесь нельзя лить на открытый огонь, поскольку может произойти воспламенение;

После разжигания костра запрещается держать в руках бутылку с горючей смесью, поскольку это может привести к взрыву, в результате которого можно получить обширные, тяжелые ожоги;

Горючую смесь необходимо убрать в надежное, недоступное детям место, тщательно закупорив бутылку, во избежание риска того, что дети могут нечаянно выпить эту жидкость;

В случае если ребенок или взрослый выпил смесь для розжига, то нельзя вызывать рвоту, поскольку подобные действия увеличивают риск попадания жидкости в легкие и их повреждение. Пострадавшего надо немедленно доставить в больницу или вызвать скорую помощь. Отправляясь в больницу, конкретный продукт и его упаковку, если это возможно, следует взять с собой и показать врачу;

В случае если химическое вещество попало на тело, место соприкосновения надо немедленно ополоснуть большим количеством проточной воды;