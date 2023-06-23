Полезные советы
23.06.2023, 07:17

Как правильно пользоваться жидкостью для розжига, или Чем натуральным можно заменить химическое средство

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ФОТО: Peera_stockfoto | Shutterstock

В разгаре сезон пикников и приготовления еды на гриле. Поэтому следует быть особенно осторожными, находясь вблизи открытого огня, а также при использовании жидкости для розжига. Поговорим о мерах предосторожности и о том, чем натуральным можно заменить химическое средство.

И хотя чаще всего люди получают ожоги облившись кипятком, кофе или чаем, сбрасывать со счетов ожоги, возникшие непосредственно из-за костра или гриля, нельзя ни в коем случае. Портал DELFI Дом&Сад решил напомнить о том, как правильно пользоваться жидкостью для розжига, чтобы избежать несчастных случаев:

  • Перед применением горючей жидкости надо внимательно ознакомиться с инструкцией по ее использованию и тщательно следовать указаниям;

  • Горючую смесь нельзя лить на открытый огонь, поскольку может произойти воспламенение;

  • После разжигания костра запрещается держать в руках бутылку с горючей смесью, поскольку это может привести к взрыву, в результате которого можно получить обширные, тяжелые ожоги;

  • Горючую смесь необходимо убрать в надежное, недоступное детям место, тщательно закупорив бутылку, во избежание риска того, что дети могут нечаянно выпить эту жидкость;

  • В случае если ребенок или взрослый выпил смесь для розжига, то нельзя вызывать рвоту, поскольку подобные действия увеличивают риск попадания жидкости в легкие и их повреждение. Пострадавшего надо немедленно доставить в больницу или вызвать скорую помощь. Отправляясь в больницу, конкретный продукт и его упаковку, если это возможно, следует взять с собой и показать врачу;

  • В случае если химическое вещество попало на тело, место соприкосновения надо немедленно ополоснуть большим количеством проточной воды;

  • При использовании легко воспламеняющихся средств, поблизости нельзя курить.

Жидкость для розжига можно заменить на более экологичное средство — подсолнечное масло.

Недостатки жидкости для розжига:

  • Токсична;

  • Как правило, имеет резкий запах;

  • Опасна при попадании внутрь организма;

  • Ее нельзя лить на горящие угли;

  • Пригодна лишь для розжига;

  • Упаковка не способствует повторному использованию и хранению оставшейся после розжига жидкости;

  • Руки после использования жидкости необходимо тщательно вымыть.

Преимущества подсолнечного масла:

  • Не токсично, не оказывает вредного влияния на экологию; 

  • Приятный запах либо отсутствие запаха; 

  • По стоимости дешевле жидкости для розжига; 

  • Пригодно также для кулинарии, хранение длительное; 

  • Можно хранить в багажнике, отлично переносит зиму; 

  • Не опасно при попадании на кожу рук.

Розжиг углей при использовании подсолнечного масла происходит быстрее, костер горит более равномерно и заметно дольше.

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