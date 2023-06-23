Как правильно пользоваться жидкостью для розжига, или Чем натуральным можно заменить химическое средство(1)
В разгаре сезон пикников и приготовления еды на гриле. Поэтому следует быть особенно осторожными, находясь вблизи открытого огня, а также при использовании жидкости для розжига. Поговорим о мерах предосторожности и о том, чем натуральным можно заменить химическое средство.
И хотя чаще всего люди получают ожоги облившись кипятком, кофе или чаем, сбрасывать со счетов ожоги, возникшие непосредственно из-за костра или гриля, нельзя ни в коем случае. Портал DELFI Дом&Сад решил напомнить о том, как правильно пользоваться жидкостью для розжига, чтобы избежать несчастных случаев:
Перед применением горючей жидкости надо внимательно ознакомиться с инструкцией по ее использованию и тщательно следовать указаниям;
Горючую смесь нельзя лить на открытый огонь, поскольку может произойти воспламенение;
После разжигания костра запрещается держать в руках бутылку с горючей смесью, поскольку это может привести к взрыву, в результате которого можно получить обширные, тяжелые ожоги;
Горючую смесь необходимо убрать в надежное, недоступное детям место, тщательно закупорив бутылку, во избежание риска того, что дети могут нечаянно выпить эту жидкость;
В случае если ребенок или взрослый выпил смесь для розжига, то нельзя вызывать рвоту, поскольку подобные действия увеличивают риск попадания жидкости в легкие и их повреждение. Пострадавшего надо немедленно доставить в больницу или вызвать скорую помощь. Отправляясь в больницу, конкретный продукт и его упаковку, если это возможно, следует взять с собой и показать врачу;
В случае если химическое вещество попало на тело, место соприкосновения надо немедленно ополоснуть большим количеством проточной воды;
При использовании легко воспламеняющихся средств, поблизости нельзя курить.
Жидкость для розжига можно заменить на более экологичное средство — подсолнечное масло.
Недостатки жидкости для розжига:
Токсична;
Как правило, имеет резкий запах;
Опасна при попадании внутрь организма;
Ее нельзя лить на горящие угли;
Пригодна лишь для розжига;
Упаковка не способствует повторному использованию и хранению оставшейся после розжига жидкости;
Руки после использования жидкости необходимо тщательно вымыть.
Преимущества подсолнечного масла:
Не токсично, не оказывает вредного влияния на экологию;
Приятный запах либо отсутствие запаха;
По стоимости дешевле жидкости для розжига;
Пригодно также для кулинарии, хранение длительное;
Можно хранить в багажнике, отлично переносит зиму;
Не опасно при попадании на кожу рук.
Розжиг углей при использовании подсолнечного масла происходит быстрее, костер горит более равномерно и заметно дольше.