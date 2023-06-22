Вышел в сад — вернулся с клещом. Как обезопасить себя от паразитов на своих шести сотках?

Угис Питеранс, старший энтомолог Латвийского национального музея природы, объясняет, что количество клещей меняется от года к году, пишет Delfi Dom&Sad. Еще в апреле энтомолог считал, что этот год будет богатым на клещей, но сейчас ситуация уже не кажется такой плохой. И мы можем поблагодарить за это переменчивую погоду. Дело в том, что в этом году клещи рано проснулись от спячки — как только растаял снег и температура воздуха поднялась выше нуля градусов. Некоторые клещи, активизировавшиеся в теплое время, не успели спрятаться до следующего похолодания и погибли. Нынешняя засуха также не очень хороша для клещей, а весной их спячка была нарушена сильным наводнением.