Вышел в сад — вернулся с клещом. Как обезопасить себя от паразитов на своих шести сотках?(1)
Собираясь за грибами и ягодами, не лишним будет надеть светлую одежду и сапоги, а вечером проверить, не выбрал ли нас в качестве добычи клещ. Но место жительства этого паукообразного паразита не ограничивается лесными чащами. Мы не находимся в безопасности ни в городских парках, ни на собственном заднем дворе. Можем ли мы что-нибудь сделать, чтобы уменьшить количество клещей в наших садах?
Угис Питеранс, старший энтомолог Латвийского национального музея природы, объясняет, что количество клещей меняется от года к году, пишет Delfi Dom&Sad. Еще в апреле энтомолог считал, что этот год будет богатым на клещей, но сейчас ситуация уже не кажется такой плохой. И мы можем поблагодарить за это переменчивую погоду. Дело в том, что в этом году клещи рано проснулись от спячки — как только растаял снег и температура воздуха поднялась выше нуля градусов. Некоторые клещи, активизировавшиеся в теплое время, не успели спрятаться до следующего похолодания и погибли. Нынешняя засуха также не очень хороша для клещей, а весной их спячка была нарушена сильным наводнением.