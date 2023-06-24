Как защитить черешни и вишни от птиц: садоводы поделились проверенными методами

Однако есть способы, благодаря которым можно отпугнуть пернатых и сделать так, чтобы ни одна ягода в вашем саду не пострадала. Способами, которые доказали свою эффективность, поделились эксперты в материале „24 канала“.

Как защитить вишни и черешни от птиц

Воздушный змей

Оказывается, что эту детскую забаву можно использовать и для охраны плодовых деревьев. Возьмите воздушного змея, прикрепите к стволу дерева и когда его ветер будет поднимать вверх, птицы будут воспринимать его как угрозу и держаться подальше от вашего сада.

Блестящие предметы

Это тоже хороший способ, который поможет отвадить птиц от вашего урожая. Возьмите старые диски, бумажки от конфет или фольгу, развесьте предметы на деревьях и когда солнечные лучи будут светить, они будут отбиваться на этих предметах и отпугивать пернатых.

Насыщенные запахи

Садоводы также рекомендуют обрабатывать плодовые деревья растворами чеснока, хвои или цитрусовых, потому что они очень насыщенные, а птицы весьма не любят таких запахов, поэтому не будут прилетать в ваш сад.