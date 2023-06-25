25.06.2023, 13:04
Бей вредителя! Самые успешные способы спасения пораженных тлей плодовых деревьев(1)
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Тля – одна из самых больших проблем садоводов в начале лета. Эти вредители не ограничиваются только поеданием роз – страдают и фруктовые деревья, пишет Delfi Dom&Sad.
В мире существует более 4 400 видов тли и немалую их часть можно найти и у нас. Особенно неприятным является тот факт, что тля всегда живет колониями. Ее плодовитость очень высока, и в идеальных условиях количество потомства, производимого одной самкой, достигало бы миллионов в год. За год происходит смена нескольких поколений.