Бей вредителя! Самые успешные способы спасения пораженных тлей плодовых деревьев

В мире существует более 4 400 видов тли и немалую их часть можно найти и у нас. Особенно неприятным является тот факт, что тля всегда живет колониями. Ее плодовитость очень высока, и в идеальных условиях количество потомства, производимого одной самкой, достигало бы миллионов в год. За год происходит смена нескольких поколений.