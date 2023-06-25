Наш сад
25.06.2023, 13:04

Бей вредителя! Самые успешные способы спасения пораженных тлей плодовых деревьев

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ФОТО: ViktoriaIvanets | Shutterstock

Тля – одна из самых больших проблем садоводов в начале лета. Эти вредители не ограничиваются только поеданием роз – страдают и фруктовые деревья, пишет Delfi Dom&Sad.

В мире существует более 4 400 видов тли и немалую их часть можно найти и у нас. Особенно неприятным является тот факт, что тля всегда живет колониями. Ее плодовитость очень высока, и в идеальных условиях количество потомства, производимого одной самкой, достигало бы миллионов в год. За год происходит смена нескольких поколений.

Поскольку покров тела тли очень тонок, у насекомого существует риск потери слишком большого количества жидкости из-за испарения и высыхания. Поэтому солнечная погода не по нраву этим вредителям, но они нашли остроумное решение: чтобы избежать обезвоживания, они скрываются на нижней стороне листьев и высасывают гораздо больше сока, чем им необходимо для выживания.

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