Высушенный солнцем и сожженный газон – что с ним делать и можно ли оживить?

Это лето радует не только жаркой погодой, но и, к сожалению, продолжительной засухой. После поздних весенних заморозков это серьезный вызов для растений. По мнению Януты Стулгайте, садовницы компании Civinity, это уже „форс-мажор“. Засушливое лето и жара — это особый вызов для городских зеленых насаждений. Уже сейчас во многих местах трава скорее желтая, чем зеленая. В городе воздух еще жарче и засуха еще сильнее, ведь не везде есть возможность регулярного полива, пишет Delfi Dom&Sad.