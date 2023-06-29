Выбирайте с „живностью“: как купить самую вкусную черешню

Стоит знать несколько секретов, чтобы выбрать на рынке лучшую черешню.

Как выбрать самую вкусную черешню

Следует покупать ягоду в сезон – в июне и июле. Именно в это время можно приобрести вкусные, недорогие и действительно полезные ягоды.

При выборе ягод следует обращать внимание на цвет, ведь именно от него зависит набор питательных веществ в ягоде. Чем темнее черешня, тем больше в ней полезных антоцианов и органических кислот.

Если у вас повышенное давление – следует выбирать красную и черную черешню. Для повышения иммунитета следует покупать розовую – именно в ней содержится много витамина С.

Перед покупкой обязательно понюхайте ягоды. Если у них винный запах – черешня уже не первой свежести.

Обязательно возьмите ягоду в руки. Черешня не должна быть жесткой или слишком мягкой. Выбирайте упругие ягоды, по консистенции напоминающие мармелад.

Всегда обращайте внимание на кожуру черешни. Она должна быть без трещин и пятен гнили. Следует помнить: если сегодня в вашем лоточке есть несколько гнилых ягод, то на следующий день испорченными могут быть и все остальные. Если вам все же попались гнилые ягоды, то их нужно срочно выбрать и выбросить.

Также следует обратить внимание на цвет хвостика. Плодоножки свежей черешни должны быть зелеными и упругими. А вот если ягоды перезрели или залежались, хвостики будут сухими и будут иметь коричневый цвет и будут отваливаться при первом же прикосновении!

Если у ягод оторваны черенки, их покупать не стоит. Такая черешня уже утратила часть полезных веществ.