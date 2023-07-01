Как зарядить телефон быстрее, когда вы спешите: 3 эффективные хитрости

Питание вашего смартфона может быть долгим, если вы допустите определенные ошибки, пишет портал santeplus.

Как быстро зарядить телефон

Не используйте телефон во время зарядки

Это привычка, которая удлиняет время работы вашего устройства. Поэтому, чтобы быстро зарядить гаджет, вы должны максимально избегать использования своего устройства, чтобы ускорить процесс зарядки.

Переведите телефона в режим полета

Если вы спешите и вам необходимо быстро зарядить свой смартфон, включение режима полета — это то, что вам нужно. Эта функция вашего устройства поможет меньше использовать аккумулятор и, таким образом, сэкономить много времени на подзарядке телефона.

Закройте все приложения

Чтобы быстро зарядить телефон, не нужно использовать аккумулятор. Однако установленные приложения и различные функции являются энергоемкими и могут значительно замедлить время зарядки. Поэтому правильным шагом будет деактивировать все открытые приложения, соединение Bluetooth, Wi-Fi и 4G. Также рекомендуется отключить все ненужные функции, если ваш телефон включен во время зарядки.