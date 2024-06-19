Список супермодных вещей для дома, которые легко найти в секонд-хенде
1. Лакированная мебель
Ретростиль в разных проявлениях почти всегда мелькает среди текущих тенденций. Сейчас особое внимание приковано к 1970-1980-м годам — эпохе постмодернизма.
Даже если вы не решитесь оформить в такой стилистике квартиру целиком, некоторые элементы привнести можно.
Так, в секонд-хендах встречается лакированная мебель, одна из характерных черт постмодернистской концепции.
Яркие комоды, тумбы, консольные и журнальные столики, покрытые лаком, смогут освежить интерьер. При этом вы потратите совсем небольшие деньги.
2. Акцентный винтажный свет
Купив в секонде необычное бра или стильную люстру из прошлых лет, вы попадете сразу в две тенденции.
Первая — актуальный ретростиль, который мы уже упомянули. Вторая — нестандартные источники освещения, выполняющие декоративную роль.
Однако подбирая их в комиссионном магазине, будьте осторожны. Если не проверить и не поменять провода, систему подключения у старых светильников, то могут возникнуть проблемы при эксплуатации.
Может оказаться полезной консультация с профессиональным электриком.
Более безопасный вариант — использовать от люстр и светильников только абажуры или плафоны.
3. Фарфоровая и керамическая посуда
Фарфор и керамика — материалы, которые всегда смотрятся красиво и благородно. Столовая посуда, чайные сервизы, сопутствующие аксессуары в виде подносов, кувшинов гораздо функциональнее, чем кажется на первый взгляд.
Кроме своей главной цели, они станут утонченным украшением кухни или гостиной, если поставить их на полку или в сервант.
А чаепитие, семейный ужин или большой праздник станут намного приятнее с такой посудой на столе.
Чтобы найти такой набор из фарфора или керамики, придется „поохотиться“, заходя в разные комиссионные магазины. Не забывайте искать такую посуду онлайн в тематических группах.
Бывает, что попадаются не целые сервизы, а отдельные предметы. Если они в хорошем состоянии и красивые на вид, то берите их тоже. Сервировать приемы пищи с разномастной посудой — интересное решение.
4. Разные стулья
Тренд на эклектику в интерьере за последние годы проявлял себя по-разному, все еще оставаясь актуальным. Его тоже получится реализовать, воспользовавшись ассортиментом second-hand магазинов.
Например, модный прием — обустроить обеденную зону с разномастными стульями. Разным может быть все: цвет, материал, форма, стиль.
В комиссионках нередко продаются металлические или еще чаще деревянные стулья. За один поход можно приобрести даже сразу два, а то и больше моделей.
Здесь комплектность вообще не играет никакой роли — вам это только на руку.
5. Зеркала и другой настенный декор
Старинные или просто необычные, даже странные зеркала почти всегда находятся на блошиных рынках и в подобных магазинах.
Их можно вписать в общую настенную галерею вместе с другими элементами или составить целое зеркальное панно (например, миксуя подержанные и новые).
Для украшения стен в секондах ищите также любой другой декор. И при этом никаких банальных постеров!
Фрески в рамах, вышивки, картины неизвестных художников, объемный декор — с помощью всего этого можно создавать декоративные группы в разных стилях.
Такой подход позволит максимально индивидуализировать обстановку. А интерьер с характером — еще один тренд!