ФОТО | До и после: преображение маленькой кухни и советы дизайнера

Как рассказала руководитель отдела по дизайну интерьера IKEA Байба Фрейя, освежить интерьер кухни можно, потратив всего несколько евро. А если есть возможность вложить хотя бы пару сотен евро, то можно провести и значительные улучшения — например, заменить мебель и аксессуары, найти более практичные решения по хранению вещей и организации пространства.

На фото вы увидите, как была изменена кухня в литовской квартире, где проживает мама с тремя детьми. О прежнем интерьере напоминают только стены и пол, а ключевые слова новой кухни — легкость и свет.

Главное — функциональность и удобство

“Для начала оцените помещение с функциональной точки зрения, какая часть кухни достаточно удобная, а какую ее часть нужно улучшить. Есть некоторые основные принципы использования кухонного пространства. Например, ширина рабочей поверхности должна быть минимум 80 см, а раковина должна находиться рядом со стиральной машиной”, — говорит дизайнер.

Перед заменой мебели нужно освежить стены, пол и потолок. Подумайте и об освещении — предусмотрите его над рабочей поверхностью. Например, есть LED лампочки, работающие на батарейках.

Кухня до и после преображения:

Как расширить тесное пространство

Все поверхности в маленькой кухне должны быть по возможности свободны от различных предметов, чтобы хватало места для главного — приготовления еды.

Где же все хранить?

Дизайнер советует использовать высокие настенные шкафчики (до потолка), где повыше можно положить то, что используется реже, а пониже — то, что постоянно должно быть под рукой. Под шкафчиками прикрепите штангу с крючками, на которые можно вешать полотенца, досочки, лопатки, поварешки и т. д. Над кухонной дверью тоже можно повесить небольшой шкафчик.

Если вам нужен большой стол, за которым могла бы помещаться вся семья, то купите складной. В маленькой кухне также пригодятся многофункциональные вещи — например, скамейка с местом для хранения вещей.