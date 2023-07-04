На фестивале пионов на Сааремаа выбрали „Пион года Эстонии 2024“

Garden Treasure — это гибрид ITOH (гибрид травянистых и древовидных пионов), который впервые зацвел в 1973 году. Раскрывается золотисто-желтым и становится на тон светлее по мере раскрытия. Крупный цветок от полумахрового до густо набитого 20 см в диаметре. Считается одним из лучших чисто жёлтых пионов ITOH. Очень прочные длинные стебли, пригодные для срезки. Сорт с хорошим запахом. Присутствуют 1-3 боковые цветочные почки, что удлиняет время цветения. Золотой призер и обладатель многих наград. Высота до 70-90 см. Время цветения от среднего до позднего. Цветет долго, так как цветки раскрываются постепенно. Настоящая жемчужина коллекции ITOH в Saaremaa Puukool!