На фестивале пионов на Сааремаа выбрали „Пион года Эстонии 2024“
Золотой медалист Saaremaa Pojengifestival 2023 и „Пион года Эстонии 2024“ - жёлтый пион ITOH Garden Treasure. Настоящее сокровище каждого сада, как следует из названия пиона.
Garden Treasure — это гибрид ITOH (гибрид травянистых и древовидных пионов), который впервые зацвел в 1973 году. Раскрывается золотисто-желтым и становится на тон светлее по мере раскрытия. Крупный цветок от полумахрового до густо набитого 20 см в диаметре. Считается одним из лучших чисто жёлтых пионов ITOH. Очень прочные длинные стебли, пригодные для срезки. Сорт с хорошим запахом. Присутствуют 1-3 боковые цветочные почки, что удлиняет время цветения. Золотой призер и обладатель многих наград. Высота до 70-90 см. Время цветения от среднего до позднего. Цветет долго, так как цветки раскрываются постепенно. Настоящая жемчужина коллекции ITOH в Saaremaa Puukool!
„Garden Treasure — один из лучших жёлтых пионов в мире, даже новые сорта не такие жёлтые“. - говорит главный садовник Saaremaa Puukool Марко Тоомере.
Заводчик сорта Дональд Холлингсворт, США. Пион Garden Treasure был зарегистрирован в 1984 году в США. Официальный реестр сортов пионов ведется Американским обществом пионов с 1906 года. Дональд Холлингсворт также вывел такие всемирно известные пионы, как Itoh Prairie Charm, Lorelei, Itoh Border Charm, Command Performance и Many Happy Returns.
„По окончании Saaremaa Pojengifestival один сорт пиона всегда награждается золотой медалью за необычайное цветение, окраску цветков и презентабельный вид. Золотым медалистом будет выбран пион следующего года“, — объясняет менеджер по маркетингу питомника пионов Saaremaa Puukool Райн Арро.