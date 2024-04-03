ФОТО | Второе рождение одного дома. Как семья из Какумяэ полностью переделала интерьер после появления детей и собаки

Комфорт, качество и элегантность являются ключевыми словами этого дома. Когда несколько лет назад дизайнер интерьеров Зинаида Сафонова оформляла интерьер этой монументальной резиденции, никто и подумать не мог, что она займется этим снова. В 2016 году интерьер этого частного дома в Какумяэ был завершен, но с течением времени потребности его обитателей изменись: в семье появилось четверо детей и собака. В связи с этим была разработана новая планировка и дизайн комнат.