ФОТО | Второе рождение одного дома. Как семья из Какумяэ полностью переделала интерьер после появления детей и собаки
Комфорт, качество и элегантность являются ключевыми словами этого дома. Когда несколько лет назад дизайнер интерьеров Зинаида Сафонова оформляла интерьер этой монументальной резиденции, никто и подумать не мог, что она займется этим снова. В 2016 году интерьер этого частного дома в Какумяэ был завершен, но с течением времени потребности его обитателей изменись: в семье появилось четверо детей и собака. В связи с этим была разработана новая планировка и дизайн комнат.
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Этот дом находится в таллиннском жилом районе Какумяэ, недалеко от моря и гавани Kakumäe Haven. Он расположен в живописном месте, и архитекторы исходили из месторасположения, проектируя внешний вид дома, выбирая материалы и цвета внутренней отделки. Было важно, чтобы архитектура гармонировала с дизайном интерьера.