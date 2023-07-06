Источник молодости: жизнь вблизи парков может уменьшить ваш биологический возраст на 2,5 года(2)
Ищете источник молодости? Тогда прекратите тратить деньги на дорогостоящую косметику и проводите больше времени в парках. Новое исследование показало, что наличие в вашем районе парков и общественных садов может замедлить биологическое старение, пишет Delfi Dom&Sad.
Совместная испанская и американская исследовательская группа обнаружила, что люди, живущие рядом с зелеными насаждениями, в среднем на 2,5 года биологически моложе тех, кто не живет рядом.
„Жизнь рядом с большим количеством зелени может помочь вам быть моложе вашего реального возраста, – говорит Киезу Ким, ведущий автор исследования и постдокторант Медицинской школы Файнберга при Северо-Западном университете. – Мы считаем, что наши выводы имеют важное значение для городского планирования в плане расширения зеленой инфраструктуры для укрепления здоровья населения и сокращения неравенства в области здравоохранения“.
Как ученые измеряют биологический возраст?
В новом исследовании изучалось влияние парков на биологический возраст.
Команда проанализировала тип химической модификации ДНК, известный как „метилирование“. Метилирование – это химический процесс, происходящий в нашей ДНК. Определенные модели метилирования ДНК имеют тенденцию меняться с возрастом, и эти изменения могут быть использованы для оценки биологического возраста человека на молекулярном уровне – так называемые „эпигенетические часы“.
Сверяясь с этими часами, ученые могут предсказать вероятность сердечного приступа, рака или снижения когнитивных способностей.
Как посещение парка может повернуть эпигенетические часы вспять?
Доктор Ким и его команда проанализировали домашние адреса 924 человек в четырех городах США за 20 лет – с 1986 по 2006 год – чтобы определить, насколько близко они жили к растительности и паркам.
Они сопоставили эти данные с образцами крови, взятыми в тот же период времени, контролируя другие переменные, такие как образование, доход и факторы риска, например, курение.
Результаты оказались поразительными. Одна группа респондентов жила по адресам, окруженным 20-процентным зеленым покровом в радиусе 5 км. Они были примерно на 2,5 года биологически старше тех, чьи дома были окружены 30-процентным зеленым покровом.
По их словам, более высокое количество социальных взаимодействий и повышенная физическая активность отчасти объясняют такое неравенство в биологическом возрасте.
По словам авторов исследования, связь между эпигенетическим старением и зелеными насаждениями была еще сильнее у людей из неблагополучных районов.
Какие еще преимущества для здоровья имеют зеленые насаждения?
Польза для здоровья от посещения городской природы хорошо документирована.
Согласно финскому исследованию, опубликованному в январе этого года, посещение зеленых насаждений снижает вероятность того, что городскому жителю придется принимать лекарства от астмы или высокого кровяного давления, на треть и четверть соответственно.
Частое посещение парка также может значительно снизить потребление лекарств для лечения психических заболеваний, сократив его на 33%.
„Это исследование дает ценные сведения, которые необходимо принять к сведению градостроителям и лицам, принимающим решения, особенно в ходе продолжающихся дискуссий о жилищных стратегиях“, – сказала доктор Мирьям Шиндлер, преподаватель социально-экономической географии в Университете Виктории в Веллингтоне.
Зеленые насаждения полезны для планеты
Зеленые насаждения приобретают все большее значение по мере нагревания планеты.
В летнюю погоду городские районы действуют как „острова тепла“, поскольку бетон и асфальт поглощают солнечные лучи. Во время жары температура в Париже может подниматься на 10 градусов Цельсия выше, чем в прилегающих сельских районах. Таким образом, острова зелени оказываются более безопасным местом как для людей, так и для самой природы.
При этом в настоящее время более половины мирового населения проживает в городах, и, по прогнозам, к 2050 году этот показатель увеличится до 68 процентов.