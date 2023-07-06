Так вы точно сломаете: что нельзя делать с микроволновкой

Микроволновая печь – один из самых распространенных кухонных приборов в мире. Быстро что-нибудь нагреть или разморозить и даже приготовить некоторые блюда в ней можно даже проще, чем на плите или в духовке. Хотя этот прибор для нас давно привычен и прост в обиходе, его легко сломать, допуская одни и те же ошибки, пишет Telegraf со ссылкой на „РБК-Украина“.