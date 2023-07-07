IKEA 80 лет: новая коллекция возвращает к жизни ретро-дизайн

Ретро-мебель становится все более популярной в последние годы, поскольку люди хотят особенные и вневременные предметы для своего дома. Чтобы удовлетворить этот спрос, IKEA запускает коллекцию NYTILLLVERKAD, посвященную известным образцам прошлого. К своему 80-летию IKEA возвращается к своим истокам с простой, функциональной и, конечно же, веселой коллекцией.

Громкая, красочная и веселая коллекция

„IKEA за последние 80 лет разработала множество функциональных и красивых предметов интерьера для дома, и вполне естественно, что мы интересуемся нашими прошлыми достижениями. Эта дизайнерская классика надолго осталась в сознании людей и была по достоинству оценена,“ — сказал Педро Кастро, глава отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.



Новая коллекция сохраняет верность оригинальному дизайну предыдущих товаров, но благодаря ярким новым цветам и обновленным материалам в результате получается коллекция, которая осмеливается быть действительно вечной. Все продукты NYTILLLVERKAD - от приставных столиков до аксессуаров и постельных принадлежностей - действительно привлекают внимание, поскольку они характеризуются поразительно яркими цветами и чистыми графическими линиями. Всего один предмет этой коллекции значительно украсит интерьер дома.

У каждой вещи своя история

„Эта коллекция громкая, красочная и веселая. У каждого предмета есть своя история, например, наш известный столик на трех ножках LÖVET, который был представлен на рынке в 1956 году и тогда же был впервые упакован в знаменитую плоскую упаковку IKEA. В коллекции NYTILLLVERKAD стол LÖVET стал LÖVBACKEN и доступен в оранжевом, синем и светло-зеленом цветах,“- рассказал дизайнер.