Дизайн и интерьер
20.03.2024, 21:30

Античная мебель, живой тростник и зеркальный пол. Четыре ванные комнаты от кутюр, которые не оставят вас равнодушными

 
Текст: Мэнди Аллен
Стилистика: Sven Alberding
Стилистика: Sven Alberding
ФОТО: Greg Cox, Warren Heath/ Bureaux

Эти эффектные оазисы комфорта демонстрируют, что ванные комнаты не должны быть скучными. Прежде всего, определитесь со своим стилем, и специалисты подскажут множество возможностей воплотить его и создать ванную комнату, которая совершенно вас очарует.

Все самые интересные статьи об интерьере и архитектуре — в новом журнале „Дизайн: интерьер & архитектура“.

Советы:

* Грамотно расположенные в ванной комнате зеркала делают помещение больше и светлее.

* Встроенная в стену ниша с как будто парящими в воздухе полками одновременно экономит пространство и привлекает внимание как архитектурный элемент.

* С умом увеличивайте пространство для хранения везде, где это возможно...

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии