20.03.2024, 21:30
Античная мебель, живой тростник и зеркальный пол. Четыре ванные комнаты от кутюр, которые не оставят вас равнодушными
ФОТО: Greg Cox, Warren Heath/ Bureaux
Эти эффектные оазисы комфорта демонстрируют, что ванные комнаты не должны быть скучными. Прежде всего, определитесь со своим стилем, и специалисты подскажут множество возможностей воплотить его и создать ванную комнату, которая совершенно вас очарует.
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Советы:
* Грамотно расположенные в ванной комнате зеркала делают помещение больше и светлее.
* Встроенная в стену ниша с как будто парящими в воздухе полками одновременно экономит пространство и привлекает внимание как архитектурный элемент.