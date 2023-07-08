Наш сад
08.07.2023, 12:48

Утром в вазу, вечером – в салат! Три причины, по которым настурция должна расти в саду у каждого

 (1)
ФОТО: Irene Fox | Shutterstock

Цветы в еду стали употреблять еще в глубокой древности. Потом они на долгое время превратились в еду для бедняков, а теперь снова отвоевывают себе место на кухне. Причем не только в виде украшения для стола. Одним из таких съедобных цветов является большая настурция (Tropaeolum majus), у которой употреблять в пищу можно все части растения, кроме корней, пишет Delfi Dom&Sad.

Настурция была завезена в Европу из Южной Америки мореплавателями вместе с помидорами и перцем. Наиболее широко она использовалась в империи инков, где из нее делали салат. Но в Европе настурция стала популярна благодаря своим экзотическим цветам. Плюс с ней легко работать в саду, поэтому было выведено множество различных видов. Во времена правления короля Людовика XIV настурцию сажали в Версальском дворце как редкое растение, а три века спустя в каталогах семян продавались уже десятки сортов.

Считается, что настурция распространилась по Европе благодаря монахам, которые выращивали ее в монастырских садах в качестве украшения, как лекарственное и съедобное растение и как кормовую культуру для виноградных улиток.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии