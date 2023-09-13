Жир больше не налипнет на плиту: просто обработайте ее этим раствором

Лучше всего предупредить скопление грязи, чем потом тратить много времени и сил для того, чтобы от нее избавиться. К счастью, есть эффективное решение, благодаря которому получится забыть о трудносмываемых жирных пятнах на кухне.

Для этого достаточно приготовить средство, которым нужно натереть проблемные зоны. Готовится состав из продуктов, которые есть на каждой кухне. В соотношении 1:1 нужно смешать соду и растительное масло.

Как только средство будет готово, с помощью мягкой губки его нужно будет нанести на плиту и фартук, где больше всего скапливается жир. Смесь должна тщательно покрыть загрязненные участки. Спустя 30 минут с помощью влажной губки с каплей моющего средства нужно аккуратно протереть поверхности, на которые до этого наносили соду с маслом. В завершение мягкой чистой тканью нужно протереть поверхность насухо.

В результате всех этих действий на поверхности плиты и фартука появится тонкий защитный слой. Он будет препятствовать налипанию новой грязи и тем самым облегчит уборку в будущем.