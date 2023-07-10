ФОТО | В Эстонии теперь производятся подушки с особой технологией фильтрации

Благодаря технологии фильтрации SleepAngel содержимое подушек, одеял и чехлов матрасов остается чистым внутри даже при постоянном использовании. Достигается комфортная среда сна и 100% барьер от аллергенов и патогенов, распространяемых воздухом и влагой – более качественный период отдыха и лучшая работоспособность.

Производитель уверяет, что изделия не требуют машинной стирки или глубокой очистки, взбивания или проветривания - для очистки достаточно протереть влажной тряпкой, а при необходимости промыть под проточной водой с жидким мылом.

Вся технология SleepAngel и разумное производство сокращают время ухода, распространение инфекции и экономические затраты, повышая при этом комфорт и безопасность палат в больницах. По словам производителя, это более устойчивый и экологически сознательный подход, чем раньше, для гостиниц, социальных учреждений и больниц, а также, конечно же, для домашних условий.

Постельные принадлежности (подушки, а также одеяла-матрасы) SleepAngel обеспечат комфортный и всегда чистый сон Bам и вашей семье.