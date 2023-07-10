ФОТО | В Эстонии теперь производятся подушки с особой технологией фильтрации
В Эстонии производятся подушки, одеяла и матрасы SleepAngel, которые предлагают идеальную чистоту и комфорт - всегда чистое спальное место без запаха и пятен. Они не вызывают аллергии, безвредны для кожи и подходят для всех, кто хочет спокойного сна и стабильного ночного отдыха.
Благодаря технологии фильтрации SleepAngel содержимое подушек, одеял и чехлов матрасов остается чистым внутри даже при постоянном использовании. Достигается комфортная среда сна и 100% барьер от аллергенов и патогенов, распространяемых воздухом и влагой – более качественный период отдыха и лучшая работоспособность.
Производитель уверяет, что изделия не требуют машинной стирки или глубокой очистки, взбивания или проветривания - для очистки достаточно протереть влажной тряпкой, а при необходимости промыть под проточной водой с жидким мылом.
Вся технология SleepAngel и разумное производство сокращают время ухода, распространение инфекции и экономические затраты, повышая при этом комфорт и безопасность палат в больницах. По словам производителя, это более устойчивый и экологически сознательный подход, чем раньше, для гостиниц, социальных учреждений и больниц, а также, конечно же, для домашних условий.
Постельные принадлежности (подушки, а также одеяла-матрасы) SleepAngel обеспечат комфортный и всегда чистый сон Bам и вашей семье.